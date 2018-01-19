Çavuşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na Adalar yanıtı: Davet etsin, anlatalım

Hürriyet’e konuşan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin konularda özetle şunları söyledi:

(AB ile vize muafiyeti için yapılan çalışma) Adalet Bakanlığımız ile Avrupa Konseyi arasındaki çalışma grubu, özellikle Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin tavsiyeleri yerine getirme konusunda karşılıklı atılacak adımları AİHM dahil birçok alanda yapacağımız çalışmaları kabul ediyor. Terörle mücadele konusunda zafiyet olmasa bile (yasada) değişiklik yapınca bile böyle bir algı oluşabilir. Terör bittikten sonra bazı şeyleri gözden geçiririz. Avrupa Konseyi’ne ‘Bırakırsanız biz kendi aramızda bunu hallederiz’ dedik. Brüksel’de kabul etme yönünde ciddi eğilim vardı.

(Alman gazeteci Deniz Yücel konusu) Biz onlara diyoruz ki idari konuda yapabileceğimiz konularda elimizden geleni yapıyoruz. Ama mahkemeyle ilgili konuda daha iddianame bile ortaya çıkmadı. Ama iddianameyle ilgili süreci hızlandırın diye rica da ediyoruz. Büyükada (tutukluları) konusunda ne yaptık, süreci hızlandırdık.”