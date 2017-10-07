Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya normalleşme çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, bir süredir gergin olan Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ve Almanya arasında sorun olması için bir neden bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Siz (Almanya) bize bir adım atarsanız, biz size iki adım atarız" dedi.

'CEM ÖZDEMİR'LE DE ÇALIŞIRIZ'

Çavuşoğlu söyleşide Alman hükümetinden beklentiler konusuna da değindi. Türk hükümetinin Almanya'da kurulması olası koalisyonda Yeşiller Partili Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanı olması halinde kendisiyle işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ülkeler arasındaki ilişkileri tek bir kişi üzerinden tanımlamak yanlış olur" dedi.

Yeşiller eş Başkanı Cem Özdemir Türk hükümetini muhaliflere yönelik izlediği politikalar nedeniyle sert biçimde eleştiriyor ve Alman hükümetinin Ankara'ya karşı daha sert bir tutum takınmasını talep ediyor.

ERDOĞAN'IN NAZİ BENZETMESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaşanan devletlerarası krizde Almanya'yı eleştirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman politikacılara yönelik sert çıkışlarını savundu. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı sadece saldırılara yanıt verdi. Erdoğan'ın Nazi benzetmesi Almanya'nın düşmanca tavrına bir yanıttı. Federal hükümet Türkiye'ye saygılı olması gerektiğini öğrenmek zorunda" dedi.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel gibi Türkiye'de tutuklu olan Alman vatandaşlarına da değinen Çavuşoğlu, Yücel'in Türk vatandaşı olarak bir suç işlediği şüphesiyle tutuklu olduğunu, yargının Yücel'in suçlu ya da suçsuz olup olmadığına karar vereceğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Temmuz ayında çok sayıda insan hakları savunucusu ile birlikte tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in yargılama sürecinin ise hızlandırılmasına çalışıldığını söyledi. Çavuşoğlu bu konuda İçişleri ve Adalet Bakanları'na ricada bulunduğunu belirtti.