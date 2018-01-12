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    Çavuşoğlu: YPG için Rusya, ABD yarışıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    12.01.2018 - 01:17 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’da Alman gazetecilere verdiği röportajda, Türkiye’de bu defaki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılmasının son olmasını beklediğini, Rusya ve ABD’nin terör örgütü YPG için rekabet halinde olduklarına işaret etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da hükümet kurulmasının ardından Başbakan Merkel’i davet etmek istediğini söyledi. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

    OHAL: “Umarım şimdiki uzatma son uzatma olur. Ama üç ay içinde gelişmeleri de görmemiz gerekir. Niçin kimse Fransa’daki anti demokratik terörle mücadele yasasından bahsetmiyor? Bu çifte standart üzücü.”

    RUSYA’NIN YPG’YE DESTEĞİ: “(Rusya Devlet Başkanı) Putin’le bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ruslar bize, ‘Eğer biz YPG’ye destek vermezsek, Amerikalıların tarafına geçiyorlar’ diyor. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyor. İki ülke niçin bir terör örgütüne destekte yarışıyor?”

    ALMANYA İLE İLİŞKİLER: Geçen cumartesi Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ile memleketi Goslar’da görüşen Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri ise şöyle değerlendirdi: “Sevgili dostum Sigmar (Gabriel) ile görüşmem çok yararlıydı. Almanya’yla gerginlik yaşadık. Çabalarımız sonucu Türkiye-Almanya arasında bir yakınlaşma görüyoruz. Almanya hep bizim sıkı müttefikimizdi. Almanya’yla niçin sorun yaşayalım ki?”

    MERKEL’E DAVET: “Almanya’da yeni hükümet kurulur kurulmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Şansölye’yi (Merkel) Türkiye’ye davet edecek ya da kendisi Almanya’yı ziyaret edecek.”

    Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , gazetehaberleri
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