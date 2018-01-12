Çavuşoğlu: YPG için Rusya, ABD yarışıyor

OHAL: “Umarım şimdiki uzatma son uzatma olur. Ama üç ay içinde gelişmeleri de görmemiz gerekir. Niçin kimse Fransa’daki anti demokratik terörle mücadele yasasından bahsetmiyor? Bu çifte standart üzücü.”



RUSYA’NIN YPG’YE DESTEĞİ: “(Rusya Devlet Başkanı) Putin’le bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ruslar bize, ‘Eğer biz YPG’ye destek vermezsek, Amerikalıların tarafına geçiyorlar’ diyor. Amerikalılar da aynı şeyi söylüyor. İki ülke niçin bir terör örgütüne destekte yarışıyor?”



ALMANYA İLE İLİŞKİLER: Geçen cumartesi Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ile memleketi Goslar’da görüşen Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri ise şöyle değerlendirdi: “Sevgili dostum Sigmar (Gabriel) ile görüşmem çok yararlıydı. Almanya’yla gerginlik yaşadık. Çabalarımız sonucu Türkiye-Almanya arasında bir yakınlaşma görüyoruz. Almanya hep bizim sıkı müttefikimizdi. Almanya’yla niçin sorun yaşayalım ki?”



MERKEL’E DAVET: “Almanya’da yeni hükümet kurulur kurulmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya Şansölye’yi (Merkel) Türkiye’ye davet edecek ya da kendisi Almanya’yı ziyaret edecek.”



