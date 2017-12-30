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    Çavuşoğlu ve Tillerson vizeyi görüştü

    Uğur ERGAN / ANKARA
    30.12.2017 - 00:05 | Son Güncelleme:

    ABD ile Türkiye arasında 8 Ekim’de başlayan ve önceki gün çözüme kavuşturulan vize krizinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson konuyu görüştü.

    Önceki gece yapılan ve yaklaşık 20 dakika süren görüşmede iki bakan yaklaşık 3 ay sonra da olsa yeni yıla vize krizi bitirilmiş olarak girmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

    İTİDAL VURGUSU

    Çavuşoğlu ve Tillerson, iki ülke arasında sorun baş gösterdiğinde itidalli davranılması, meselenin çözümü için iki ülke arasında kurulmuş çalışma grubunun devreye sokulması ve sorunların yaptırımdan önce konuşularak çözülmesi konusunda mutabık kaldı. Bakanların görüşmesinde Suriye ve Irak gibi iki ülkeyi yakından ilgilendiren diğer bölgesel konularda kısa değerlendirmeler de yapıldı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği internet sayfasının vize bölümünde de, “28 Aralık’tan itibaren göçmen olmayan vize işlemleri tam kapasiteli olarak hizmete açılmış olup, Ankara’daki büyükelçiliğimiz ile İstanbul’daki başkonsolosluğumuz mevcut vize randevularına ilaveten ek randevular vermeye başlamışlardır. Bu durum tüm göçmen olmayan vize türlerini kapsamaktadır” bilgisi yer aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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