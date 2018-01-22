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    Çavuşoğlu ve Gabriel telefonda görüştü

    AA
    22.01.2018 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Gabriel bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

    Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile bir araya gelmişti.
    Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Çavuşoğlu, "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz. " demişti.

    Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na eliyle Türk çayı ikram etmişti.

    Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, Gabriel'in kendisini Almanya ziyaretinde evinde ağırladığını anımsatarak, Türk kültüründe de yeri olan bu tür davranışlara iki ülke halkının da karşılıklı güven tesis etmek için ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

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