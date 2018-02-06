Çavuşoğlu: Türkiye 72 kriteri tamamladı, top AB'de

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

*Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ediyor.

*Harekâtta özellik sivillerin ölmemesi için temkinli davranılıyor. Her askerimiz şehit olmaya hazır ancak biz gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Sahadaki ve arazideki şartlara göre planlarımız değişiyor.

*Bine yakın terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir sivil ölmedi. Bu konuda çok titiz ve hassas davranıyoruz. Bu operasyonda hiçbir sivil ölmemiştir. Ellerinde tek bir kanıt varsa istiyoruz.

*Sur'da Şırnak'ta Silopi'deki hendek kazan PKK'lılara sahip çıkanlar şimdi siviller ölmesin adı altında bize engel olmak istiyor.

*Bu terör örgütü bitinceye kadar operasyon devam edecektir.

*Ara ara attıkları roketlerle vatandaşlarımızı şehit ediyorlar ancak bölgeyi ve Afrin'i temizleyene kadar durmayacağız.

*Afrin'den atılan roketlerin havada yok edilmesine yönelik tedbirler alıyoruz. Tehdidi yerinde yok edeceğiz.

5 ASKERİMİZİ ŞEHİT EDEN FÜZE HANGİ ÜLKEYE AİT?

Teknik çalışmalarımız sürüyor. Herhangi bir ülkeyi şimdiden suçlamak istemiyoruz.

ABD İLE TEMAS VEYA PAZARLIK VAR MI?

​Hayır. ABD'nin zaten burada bir mevcudiyeti yok. Zaten ABD'den tek isteğimiz teröre destek vermesinler ve gölge etmesinler.

Bu operasyonu başlatırken her açıdan hazırlığımızı yaptık. Askerî, insani, hukuki ve diplomasi açılarından tüm hazırlıklarımızı yaparak operasyonu başlattık.

Teröristler ya silah bırakacak ya da yok edilecekler.

MÜNBİÇ'E GİRİLECEK Mİ?

ABD Münbiç'i terk edecekti. Fransızlar ve İngilizler de dahil hepimize söz vermişlerdi. Ortada bir güven bunalımı var. ABD sözünü tutmalı.

Terör örgütü nerede tehdit oluşturursa, buna Münbiç de dahil, kararlı bir şekilde operasyonu sürdüreceğiz.

ABD ENDİŞELERİMİZİ ANLAMALI

ABD bizim endişelerimizi anlamalı ve gereğini yapmalı. Eğer yapmazlarsa biz mecburen devreye gireriz ve bu örgütü ortadan kaldırırız.

SURİYE'DE ÇOK SAYIDA KÜRT HAPİSTE

Suriye'de şu anda çok sayıda Kürt hapiste. Kürt partileri kapatıldı. Bunları yapan YPG terör örgütü. Nerede insan hakları savunucuları. Burada niyet "Türkiye'nin düşmanı bizim dostumuz."

CIA TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Türkiye'yi kıskananlar veya karalamak isteyenler bizi DEAŞ'a destek vermekle suçluyor. John Kerry bir toplantıda DEAŞ'tan petrol aldığımızı söyledi. 'Emin mısın' dedim, 'evet' dedi. Ben olayın peşini bırakmam dedim ve delil istedim. Her toplantıda kendisinden delil isteyince CIA bize Kilis Belediyesi'nin asfalt rapounu gönderdi. Resmi bir cevap verdik ve en sonunda CIA bizden yazılı olarak özür diledi.

ABD'NİN 'GÜVENLİ BÖLGE' TEKLİFİNE İNANMIYORUZ

Amerika'nın sınırda güvenli (tampon) bölge teklifini Paris'te Tillerson'a sordum. Bir açıklama yaptı ancak ABD'ye güvenemiyorum. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutarlarsa o zaman teknik konuları oturup konuşuruz. Türkiye için hayati olan bir durumda çok açık ve net bir biçimde konuşmamız lazım. Amaç Türkiye'nin güvenliği mi YPG/PKK'yı korumak mı?

TRUMP'IN TÜRKİYE'Yİ SEVDİĞİNİ BİLİYORUM

ABD'nin de kendi içinde sıkıntıları var. ABD Başkanı'nın Türkiye'yi sevdiğini biliyorum ama devlet içinde birçok yapı var. Bu karışıklık Avrupa ile olan ilişkileri, terörle olan mücadeleyi de etkiliyor.

Aramızdaki temaslar önemli, çalışma grubu da oluşturduk. Artık oyalama dönemi bitti. Tillerson'la da geldiği zaman açık açık konuşacağız.

AFRİN OPERASYONU İÇİN 'İŞGALE DÖNÜŞMEMELİ' DİYEN MACRON'A CEVAP

Bugüne kadar Fransa ile terörle mücadale konusunda aynı çizgide olduk. Ancak Afrin operasyonu başlayınca tavırları değişti. BM'de olayı gündeme getirmeye çalıştılar. Bazen bize karşı olan kesime karşı da sevimli görünmeye çalışıyorlar. Biz de bu sefer samimiyeti sorguluyoruz Yüzümüze karşı söyeleyemiklerini Avrupa Konseyi'nde söylüyorlar.

Mesela eğitim konusu. Bize öğretmen konusunda zorluk çıkartıyorlar. Biz de aynıyla mukabele edeceğiz deyince 'aman' diyorlar. Biz samimi davranıyoruz ancak Fransızlar iki yüzlü davranıyor.

ALMANYA AFRİN OPERASYONUNA KARŞI ÇIKMADI AMA...

"Almanya Afrin operasyonu karşı çıktı" dersek haksızlık etmiş oluruz. Ancak onlardan da 'insan hakları' başlığı altında çatlak sesler çıkıyor.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in çabalarını takdir ediyorum PKK ve YPG'nin arasında bir fark olmadığını sesli olarak dile getiriyor. PKK'nın düğünlerde bile para topladığını kendisi bizzat anlattı. Tabi tüm Almanya'daki siyasetçiler böyle düşünmüyor.

ESAD'IN SINIRA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURMASI

Esad rejimiyle herhangi bir diplomatik temasımız yok. Biz rejime yönelik bir tehdit değiliz. Ama rejimin Guta ve İdlib'deki saldırıları durdurması lazım. YPG'nin Suriye'yi bölmek isteyen bir örgüt olduğu konusunda rejimle mutabıkız. Onlarla görüşen ülkelerin söylediği bu.

En son Kudüs konusunda Suriye rejimiyle aynı çizgideydik. Herhangi bir temasımızın olmaması her konuda karşı fikirde olmamızı gerektirmez.

İRAN TAVIR MI DEĞİŞTİRİYOR?

İran Kürt kökenli bir vekil Türkiye'yi eleştirdi ancak genelde İran ve Rusya'yla aynı fikirdeyiz. Bu örgütün elimine edilmesi İran'ın da yararına. Bunu onlar da iyi biliyor

RUSYA'YLA SAHADA BİR SIKINTI VAR MI?

Hayır yok. Rusya'yla temaslarımız sürüyor. Astana süreci de devam ediyor. Diğer taraftan sahadaki tüm aktörlerle temaslarımızı sıklaştırdık. Bir kaza olmaması için titiz davranıyor. Özellikle hava operasyonlarına dikkat ediyoruz.

MİHRAÇ URAL'IN SOÇİ'DE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Soçi'de Mihraç Ural krizi sonradan ortaya çıktı. O gün 1 saat uyuduk ancak krizi iyi yönettik. En sonunda İran ve Rusya'yla birlikte krizi çözdük. Alınan kararla bir anayasa komisyonu oluşturuldu. Suriye'de tesis edilen çatışmasızlık bölgelerinin sürdürülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

VİZE SERBESTİSİ

Avrupa "Türkiye elimizden kaçmasın" istiyor. Özellikle vize serbestisi konusunda 72 kriterin 67'si gerçekleşti. Geri kalanlar için çalışmalarımız tamamlandı ve Cumhurbaşkanımıza sunduk. Yani 72 kriteri tamamladık. Yarın mektubu sunacağız. Top artık AB'de

YUNANİSTAN'I UYARMIŞTIK

Yunanistan'ın FETÖ'cüleri iade etmemesi hayal kırıklığı. Kardak ile ilgili tahrik ediyorlar. Bu konuda onları uyardık. Özellik aşırı sağcı Savunma Bakanı gerginlik çıkartıyor. 'Şımarık çocuğunuza sahip çıkın' diye uyardık daha önce. Yunanistan'ın artık belli korkuları aşması lazım.

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