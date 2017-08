Çavuşoğlu Irak’ta; Sorunu çözmeye çalışıyoruz

Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, tüm sorunların Irak’ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve anlayışla çözülmesini umut ettiğini belirtti. Akşam saatlerinde Erbil’e geçen Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Barzani ile görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye’nin referandum konusundaki düşüncelerini Barzani’ye net biçimde ilettiklerini vurgulayarak, “Biz bu bölgenin huzurunu ve barışını istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde savunuyoruz.” dedi. Çavuşoğlu, referandumun bölgeye huzur ve istikrar getirmeyeceğine inandıklarını ve doğru olmayacağını muhataplarına söylediklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Türkiye IKBY’de meydana gelecek bağımsız bir Kürdistan’a destek verir mi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Biz bölgenin istikrarı için çok destek verdik ve çaba da sarf ettik. Ayrıca bölgesel yönetimin güçlenmesi ve ekonomisi için ve ikili işbirliğinin artması için de her zaman yapıcı olduk. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Bizim PKK ve YPG ile sorunumuz var. Zaten PKK ile YPG buradaki (Kuzey Irak) Kürtlerin de düşmanıdır. Bölgesel yönetimin de düşmanıdır. Ama biz Türkiye’de, Suriye’de, Irak’ta Kürt kardeşlerimizle ve PKK gibi terör örgütlerini ayırt ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin de haklarını her zaman savunduk. Türkiye her zaman ikinci evleridir ve bunda bir problem yok.”

‘HERHANGİ BİR ŞART KOYMADIK’

Çavuşoğlu, Erbil’de gazetecilerin, “IKBY’nin referandumu düzenlemesi halinde Türkiye sınırları kapatacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Herhangi bir şart koymadık. Biz her iki taraftan (Erbil ve Bağdat’tan) sorunların diyalogla çözülmesini talep ettik. Ayrılık için verilen referandum kararı iyi bir fikir değil. Bunun bizim bölge ile yaptığımız ticaretle bir alakası yok. IKBY ve Kürt kardeşlerimizle diğerlerini de destekliyoruz. Herhangi bir şart koşmadık. (Sınır kapılarının kapatılması) Bu seviyeye henüz gelmedik ancak her iki tarafla da görüşme içerisindeyiz ve sorunu çözmeye çalışıyoruz.... “Biz meseleye sadece Türkiye’nin ekonomik çıkarları açısından bakmıyoruz.” diyen Dışişleri Bakanı, “Meseleye bağımsızlık ve menfaat olarak bakmıyoruz. Burada yaşayan başka halklar da var. Türkmenlerin hakkını da koruyup, kollamak durumundayız. Bağdat’ta onlarla da bir araya geldik. Yani mesele sadece ‘Türkiye’nin enerji ihtiyacı var, böyle olursa Türkiye enerji alır’ diye bu kadar basit değil. Bu meseleye sadece kendi açımızdan bakmıyoruz. Tüm bölgenin huzuru, istikrarı ve barışı için bakıyoruz.” dedi. Çavuşoğlu, Barzani ile görüşmelerinde terörle mücadelenin de ele alındığını belirtti.