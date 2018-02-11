Çavuşoğlu ile buluştu

Yoğun programında gün içinde önce Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile görüşen Çavuşoğlu sonrasında oyuncu Ergün Demir’i de Ankara’da makamında kabul etti.

Demir, Çavuşoğlu’na, Arjantin’de yaptıklarını ve iki ülke arasındaki köprü görevi görme düşüncesindeki projelerini anlattı.

Görüşme çıkışında, Çavuşoğlu ile görüştüğü için ve projelerinde kendisine gerekli desteği sağlayacağı bilgisini aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

TÜRK YAPIMCILAR ARTIK BENİ GÖRSÜN!

Arjantin’de yoğun ilgi gören oyuncu; Arjantin’de çok sevildiğini fakat Türkiye’den bir dizi veya film teklifi gelirse önceliğin Türkiye olduğunu ve kalacağını belirterek “Türk yapımcılar artık beni görsün” diye çağrıda bulundu.

Çavuşoğlu, Demir’le görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından oyuncuyla fotoğrafını ve şu cümleleri paylaştı.

“Sanat hayatını sürdürdüğü Arjantin’de ülkemizin tanıtımına değerli katkılarda bulunan Ergün Demir, Ankara’da ziyaretimize geldi.”