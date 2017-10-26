Çavuşoğlu: IKBY’nin geri adımı yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kuzey Irak’ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekiyor. Bu yanlış hesap Bağdat’tan döndü. Sayın Başbakanımızın tabiriyle esasen Bağdat’a varmadan döndü. Barzani bu referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını düşündü, ama çok daha zayıf bir noktada olduğu herkes tarafından görülüyor. Barzani bu hamlesiyle Kürt halkını kendi arkasında birleştireceğini hesapladı fakat bu referandumla Irak’taki Kürt kardeşlerimizi böldü ve dağıttı. Barzani daha fazla hak elde edeceğini iddia etti. Bırakın yeni hak elde etmeyi bugüne kadar defakto ya da başka türlü kullandığı haklar bile elinden gitti” ifadelerini kullandı.