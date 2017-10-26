Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Çavuşoğlu: IKBY’nin geri adımı yetersiz

    Çavuşoğlu: IKBY’nin geri adımı yetersiz

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Türkiye’den de Mesud Barzani’nin lideri olduğu IKBY’nin ‘referandumu donduralım’ önerisine olumsuz tepki geldi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kuzey Irak’ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekiyor. Bu yanlış hesap Bağdat’tan döndü. Sayın Başbakanımızın tabiriyle esasen Bağdat’a varmadan döndü. Barzani bu referandumu yaparsa masada çok güçlü olacağını düşündü, ama çok daha zayıf bir noktada olduğu herkes tarafından görülüyor. Barzani bu hamlesiyle Kürt halkını kendi arkasında birleştireceğini hesapladı fakat bu referandumla Irak’taki Kürt kardeşlerimizi böldü ve dağıttı. Barzani daha fazla hak elde edeceğini iddia etti. Bırakın yeni hak elde etmeyi bugüne kadar defakto ya da başka türlü kullandığı haklar bile elinden gitti” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: IKBY , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri