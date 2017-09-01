Çavuşoğlu: Bangladeş kapıları açsın, Arakanlıların masraflarını biz karşılayalım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'ın Kemer ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Arakan'da yaşanan katliamlara değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orada Müslümanlara karşı zulüm yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'den başka duyarlılık gösteren bir Müslüman ülke olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Bangladeş ile yaptıkları görüşmede "Kapılarınızı açın, ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız" dediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arakanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. İnşallah bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çaba sarf ediyor. Dün akşam da Endonezya ve Malezya Cumhurbaşkanları ile görüştü. BM Genel Sekreteri ile görüştü. Onun talimatları ile bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım."

Dünyada insani yardım açısından ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6 milyar dolar insani yardım yaptığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı hareketlendirdiklerini ve Arakan için New York’ta bir zirve yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Arakan konusunda bizden başka duyarlılık gösteren ülke gördünüz mü? Bangladaş’e kapılarınızı Arakanlılara açın, masraflarınızı biz karşılayacağız diyoruz. Bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanı ülke liderleriyle görüşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı hareketlendirdik, Arakan için New York’ta bir zirve yapacağız. Kesin bir çözüm bulmamız lazım, sorunları kökten çözmemiz gerekiyor. Bunun için daha güçlü olmamız lazım. Bu sene yardım konusunda inşallah birinci olacağız."

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, partililerle tek tek bayramlaştı.