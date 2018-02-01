Çavuşoğlu açıkladı: Bizzat Putin ilgileniyor

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle: "Soçi Zirvesi'ndede ufak tefek krizleri de formüller işleterek çözdük. Önemli olan da sonuç elde etmektir. Bana göre sonuç bildirgesi çok önemli. Garantör ülkelerden biri olarak istediklerimizi elde ettik.

MİHRAÇ URAL'IN ZİRVEYE KATILMASI

(Terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine) Bu terörist kırmızı bültenle de aranan bir isimdir. Bize verilen listelerde bu teröristin ismi yoktu. Bu konuda rahatsızlığımızı Rusya'ya ilettik. Bu konuda bizzat Putin de ilgileniyor. Rusya gerekli çalışmaları yapıp bize dönecek.

BİZ FRANSA DEĞİLİZ CEZAYİR'İ İŞGAL EDELİM

(Macron’un Suriye hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine) Biz Fransa değiliz gidip Cezayir’i istila edelim. Biz meşru müdafa hakkımızı kullanıyorum. BM kararlarına uygundur. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Suriye’nin topraklarını teröristlerden korumaya yöneliktir. Bir taraftan ‘haklısınız’ diyerek diğer taraftan böyle iki yüzlülük yapmasınlar.