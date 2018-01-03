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    Çavuşoğlu 6 Ocak'ta Almanya'ya gidiyor

    DW Türkçe
    03.01.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşeceğini açıkladı. Bakan, AB konusunda da Ankara'nın bir plan hazırladığını bildirdi.

    Çavuşoğlu 6 Ocakta Almanyaya gidiyorAlman basınına geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda 2018'in Ankara-Berlin ilişkilerinde çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Ocak Cumartesi günü Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geleceği bildirildi. 

    Gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu'nun söz konusu görüşmeyle ilgili bilgi verirken, "Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok. Almanya ve bazı ülkelerin var. Bize ne olduğunu söylemeliler" dediği aktarıldı. Çavuşoğlu, Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istediklerini de belirtti.

    "AB İLE İLGİLİ PLAN HAZIRLADIK"

    Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda da konuşan Çavuşoğlu, "AB'nin Türkiye'ye saygı duymayı öğrenmesi, eşit olarak görmesi ve değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapması" durumunda ilişkilerin daha sağlıklı yürüyeceğini belirterek, "Patronluk taslama dönemi bitti. AB de bunu anlamaya başladı" dedi.

    AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun olmadığını, diğer kriterlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'de dört bakanla bir araya geldik, bir plan hazırladık. Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edip son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız" diye konuştu.

    Çavuşoğlu 6 Ocakta Almanyaya gidiyor

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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