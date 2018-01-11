Çavuşoğlu: 21 Ocak’ta Bağdat’a gidiyorum

Referandum ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bugüne kadar defacto kullanılan haklarınını da kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, bunun tek sorumlusunun Mesut Barzani olduğunu söyledi.

Bağdat ile Erbil anlaşması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, IKBY’nin Irak Anayasası’na uyacağını açıklamasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek “Bu normalleşme olursa ki, biz de buna katkı sağlayabiliriz, bölgesel yönetimden de araya girmemiz konusunda böyle bir talep de var. Büyük olasılıkla 21 Ocak’ta Bağdat’a gideceğiz... Arzumuz bir an önce bu sorunların Irak’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde aşılmasıdır. Normalleşme olduktan sonra Erbil’le bir sıkıntımız olmaz” dedi.