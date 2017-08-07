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    Çatışma sabaha kadar sürdü... 3 terörist öldürüldü...

    Ferit DEMİR / TUNCELİ
    07 Ağustos 2017 - 07:16Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:17

    Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde gece başlayıp sabaha kadar süren çatışmalarda 1'i terör örgütünde yönetici düzeyinde olduğu ileri sürülen 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

    Ele geçirilen silahların birinin M-16, ikisinin Kalaşnikof ve mühimmatı olduğu açıklandı. Tunceli Valiliği tarafından "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

    Etiketler: PKK , terörist , çatışma
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