Çatışma sabaha kadar sürdü... 3 terörist öldürüldü...

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde yapılan operasyonda çıkan çatışmada 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen silahların birinin M-16, ikisinin Kalaşnikof ve mühimmatı olduğu açıklandı. Tunceli Valiliği tarafından "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.