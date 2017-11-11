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    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 08:31 | Son Güncelleme:

    Gallerli ünlü oyuncu Catherine Zeta Jones, kayınpederi eşi Michael Douglas’ın babası, Kirk Douglas’ı dudağından öptü.

    Michael Douglas (73) ile 17 yıldır mutlu bir evliliği olan Catherine Zeta Jones (48), Los Angeles’da Legacy of Vision derneğinin galasına katıldı.

    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    Aralarında 25 yaş fark bulunan Jones-Douglas çifti, galaya, Michael Douglas’ın 38 yaşındaki en büyük oğlu Cameron ile birlikte gitti.

    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    Salona girdiğinde, 50’li ve 60’lı yılların usta oyuncusu ve eşi Michael Douglas’ın babası Kirk Douglas’ı dudağından öperek selamlayan Jones, kayınpederiyle bir süre sohbet etti.

    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    100 yaşındaki kayınpederine sıcak bir 'hoşgeldin' busesi konduran güzel oyuncu, hayran bir şekilde Kirk Douglas’ın konuşmasını dinledi.

    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    Jones, kayınvalidesi Ann Douglas’ı da sıkıca kucaklamayı ihmal etmedi.

    Biri 14, diğeri 17 yaşında ortak iki çocukları olan ünlü çift, 18 Kasım’da 17’nci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

    Catherine Zeta Jones, kayınpederini dudağından öptü

    Cathrine Zeta Jones, eylül ayında Vanity Fair dergisine verdiği röportajında, ünlü oldukları için dışarı çıktıklarında çok göz önünde olduklarını ancak evin içindeyken çok sıkı bir aile olduklarını söylemişti.

    Jones’un Miami’nin uyuşturucu patroniçesi Griselda Blanco’yu canlandırdığı ‘Cocaine Godmother’ adlı film 2018’de vizyona girecek.

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