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    Cat Phones Türkiye Ülke Müdürü Bahar Pınarlı oldu

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 11:22

    Dünyanın ilk termal akıllı telefonuyla bilinen Cat Phones Türkiye’nin Ülke Müdürlüğü görevine Bahar Pınarlı getirildi.

    Dünyanın ilk termal akıllı telefonunu piyasaya süren Cat Phones, Türkiye pazarına giriş yaptı. Cat Phones’un Ülke Müdürlüğü görevine ise Bahar Pınarlı atandı.

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Pınarlı, Cornell Üniversitesi’nde “Leadership and Management” programını bitirdi. Pınarlı, uzun yıllar DHL firmasında farklı satış pozisyonlarında görev yaptı. Ardından, 12 yıl boyunca ise telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Turkcell ve Fideltus İleri Teknoloji şirketlerinde Satış Müdürü pozisyonunda çalıştı. Cat Phones’a katılmadan önce ise son olarak 7 yıl boyunca Sony Mobile Türkiye’de Kıdemli Kanal Satış Müdürü olarak görev aldı.

    Etiketler: Bahar Pınarlı , Bahar Pınarlı kimdir , cat phones
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