Casusluk dünyası bu kadını konuşuyor

İngiliz Daily Mail gazetesine göre; Mia profilini internet korsanları oluşturdu. Fotoğrafı, Romanyalı masum bir öğrencinin sosyal medya hesaplarından çalındı. Facebook, LinkendIn gibi sosyal ağlarda yüzlerce arkadaşı olan Mia, yüksek öğrenime Londra’da başlamış. Hedef kişi için güvenilir bir figür olan Mia’nın, şubat ayında sanal dünyadan kaybolmadan önce, ABD, İsrail, Hindistan ve S.Arabistan’da bulunan hassas kurumlarda görev yapan üst düzey yetkilileri ağına düşürdüğü ve İran gibi ülkeler için çok kritik gizli bilgileri ele geçirdiği ortaya çıktı.