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    Casusluk dünyası bu kadını konuşuyor

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 01:23Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 01:23

    İRAN’ın çıkarlarıyla aynı doğrultuda operasyonlar yapan ve endüstriyel sırları çalma konusunda uzmanlaşan ‘Cobalt Gypsy’ adlı bir hack topluluğu espiyonaj dünyasının bir hayli eski taktiğini günümüze uyarlayarak, dünya medyasının gündemine oturan bir kadın yarattı: Mia Ash.

    İngiliz Daily Mail gazetesine göre; Mia profilini internet korsanları oluşturdu. Fotoğrafı, Romanyalı masum bir öğrencinin sosyal medya hesaplarından çalındı. Facebook, LinkendIn gibi sosyal ağlarda yüzlerce arkadaşı olan Mia, yüksek öğrenime Londra’da başlamış. Hedef kişi için güvenilir bir figür olan Mia’nın, şubat ayında sanal dünyadan kaybolmadan önce, ABD, İsrail, Hindistan ve S.Arabistan’da bulunan hassas kurumlarda görev yapan üst düzey yetkilileri ağına düşürdüğü ve İran gibi ülkeler için çok kritik gizli bilgileri ele geçirdiği ortaya çıktı.

    Etiketler: iran , mia ash , gazetehaberleri
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