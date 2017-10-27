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    Castro'ya midye içinde bomba komplosu

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Küba'nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden devrimci lideri Fidel Castro'ya geçmişte ABD'nin çeşitli suikast planları yaptığı haberleri ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy dönemine ait belgelerin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi.

    Buna göre Amerikalı ajanlar, Castro'yu ortadan kaldırmak için çok şaşırtıcı suikast planları yapmış. Bunlardan biri denizlerde dalış hobisi bilinen Castro'ya bakteri bulaştırılmış bir dalış kıyafeti vermekti. Mantar ve tüberküloz bakterileri taşıyan dalış kıyafetinin Küba liderine Domuzlar Körfezi Krizi sırasında süren görüşmelerde bir Amerikalı general tarafından hediye olarak verilmesi planlanmış.

    54 yıl sonra açığa çıkan belgelere göre Castro'nun dalış sevgisiyle ilgili bir başka suikast planı da Küba liderinin dalış yaptığı bölgede büyük bir deniz kabuğu içine patlayıcılar koymaktı. Bunun Castro'nun ilgisini çekmesi ve deniz kabuğunu aldığında patlama olması planlandı. Ancak Karayipler'de Castro'nun ilgisini çekecek kadar büyük ve içine suikasti yapmaya yetecek kadar patlayıcı koyulabilecek genişlikte deniz kabuğu olmadığı gerekçesiyle plandan vazgeçildi.

     

    Etiketler: komplo , fidel castro
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