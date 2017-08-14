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    Cassini Satürn'ün atmosferiyle temas etti

    BBC Türkçe
    14 Ağustos 2017 - 12:16Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:31

    Satürn'deki görevinin son aşamalarına hazırlanan Cassini uydusu, gaz devinin atmosferinin dış tabakalarından geçeceği 5 dalışın ilki Pazartesi sabahı gerçekleşti.

    Cassini Satürnün atmosferiyle temas etti

    Bu görev, Satürn'ün kimyasal yapısıyla ilgili eşsiz bilgiler sağlayacak ve atmosferdeki gazlar ölçülecek. 5 dalışın ardından Cassini Satürn'ün atmosferine girerek yanacak ve uydunun görevi sona erecek.

    Uydu bir süredir Satürn ve halkaları arasındaki boşlukta dalışlar gerçekleştiriyordu.

    Son 5 dalış kapsamındaki ilk geçiş Pazartesi sabah TSİ 07:22'deydi. Cassini Satürn'ün atmosferinin en üst katmanındaki bulutlardan yalnızca bin 600 kilometre yukarıdan bir geçiş yaptı.


    Cassini Satürnün atmosferiyle temas etti

    Uydunun atmosferle temas etmesi Cassini'yi yavaşlatacak olsa da bilim insanları bu etkiyi uydunun iticilerini kullanarak gidermeyi umuyor.
    Yapılacak ölçümlerle Satürn'de bir günün ne kadar sürdüğünün de hesaplanması umuluyor. Bilim insanları bugüne kadar Satürn'de bir günün 10,5 saat sürdüğü tahmin edilse de bugüne kadar tam bir ölçüm yapılamadı.

    Cassini bugünkü dalışın ardından geriye kalan dört dalışta her seferinde atmosfere biraz daha girecek ve 15 Eylül'de atmosferde yanarak görevini sonlandıracak. Bunun nedeni ise bilim insanlarının Cassini'nin gelecekte, üzerinde yaşam ihtimali olan Titan ve Endülüs gibi uydulara çarpma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak istemesi.

     Cassini Satürnün atmosferiyle temas etti
     
    Cassini'nin son 5 dalışında izleyeceği yörünge maviyle gösteriliyor

    Etiketler: cassini , satürn , uzay , gezegen
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