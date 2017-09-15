 Cassini uzay aracı bugün Satürn gezegenine ölüm dalışı yapıyor

15 Ekim 1997 yılında Satürn'e gitmek üzere fırlatılan Cassini 30 Haziran 2004 yılında gezegen etrafında bir yörüngeye oturtuldu. Beraberinde Avrupa'nın Huygens sondasını taşıyordu. 2004 yılından beri Satürn'ün misafiri olan Cassini bu yılın Nisan ayında gezegenle çarpışacağı 5 ay sürecek bir rotaya oturtuldu. Bu 5 ay boyunca hem gezegene hem de onun bazı uydularına yakın geçişler yapan Cassini Satürn'ün ve uydularının hiç olmadığı kadar kaliteli görüntülerini elde etti. Çarpışma rotasında 22 kez Satürn ve halkalarının arasından geçen Cassini (Grand Finale Orbits), Satürn'ün buzlu kaya parçaları ile dolu halkalarının hiç olmadığı kadar ayrıntılı görüntülerini elde ederek çok önemli bilimsel veriler topladı.

Güneş Sistemi'ndeki birçok gök cismine gönderilen bu tarz uzay araçlarının asıl amacı gezegen ve yıldız oluşumunu daha iyi anlayabilmek ve özellikle canlılığın oluşumu hakkında bilgi toplayabilmektir. Bu özelliği ile Cassini Asteroit Kuşağı'nın da ötesine geçerek (Mars ile Jüpiter arasında yer alan ve Güneş'i simit gibi saran bir asteroit kuşağı) gezegen ve canlı oluşumu hakkında belki de bu derece yakından bilgi toplayan ilk uzay aracı oldu. Gezegene dalış rotasında ilerleyen Cassini ile olan iletişimin T.S.İ 14:55 sularında kesilmesi bekleniyor (İzle: Cassini'nin 20 Yılı!). O andan sonra Cassini artık Satürn'ün bir parçası haline gelecek: Dünya'dan bir parça.







Cassini Satürn'ün atmosferine daldığında antenini Dünya'ya dönük tutmak zorunda ki iletişim kesilmesin. Satürn gibi dev bir gezegenin atmosferine saatte 120.000 km'lik bir hızla girmesi beklendiği için Cassini'nin uzun süre stabil kalması çok zor olacaktır.





Cassini Satürn atmosferine dalışı esnasında işler yolunda giderse gezegenin manyetik alanı ve çekim kuvveti hakkında önemli bilgiler elde edecek. Satürn atmosferinin onu saran halkalarla ilişkisi çok daha iyi anlaşılmış olacak. Ve bugüne kadar görülmedik kalitede Satürn atmosferi ve halkalarının görüntülerini elde edecek. Umalım da dalış esnasında iletişim beklenenden çok daha uzun süre devam etsin ve Satürn hakkında keşfedilmeyi bekleyen birçok yeni bilgiye ulaşılsın.

Görev Neden Sonlanıyor?



Bunun en önemli nedeni yakıtın bitiyor olması. Diğer önemli neden ise Cassini uzay aracını başıboş bırakıp Satürn'ün uydularını veya Güneş Sistemi'ndeki başka gök cisimlerini kirletmesine engel olmak.





Cassini'nin Keşifleri



Cassini'nin en önemli iki keşfi Enceladus'da görülen hidrotermal aktiviteye sahip küresel bir okyanusun olduğuna dair bulgular ve Titan uydusunda keşfedilen sıvı metandan oluşan denizler oldu. Enceladus'un yüzeyinde görülen ve yüzey altındaki küresel bir tuzlu su okyanusundan kaynaklandığı düşülen fışkırmaların Satürn'ün E halkası ile bağlantılı olduğu anlaşıldı. Enceladus'da gözlenen hidrojen fışkırmaları uyduyu Güneş Sistemi'nde Dünya dışı yaşam barındırabilecek gök cisimleri listesinde en üst sıraya çıkardı. Titan uydusunu özel yapan şey ise Dünya gibi yoğun atmosfere sahip (ancak Dünya atmosferi ile aynı kimyasal kompozisyona sahip değil!) bilinen tek uydu olması. Nitekim bu özel uyduya Huygens sondasını gönderen de Cassini olmuştu. Huygens Asteroit Kuşağı'nın ötesinde bir uyduya inen ilk uzay aracı oldu ve Titan'ın yüzeyinden görüntüler gönderdi. Enceladus ve Titan gelecekte başka uzay görevlerinin de hedefinde olacak. Bu yüzyıl bitmeden Güneş Sistemi içerisinde bir başka gök cisminde Dünya dışı canlı formu bulursak sakın şaşırmayın! (Bkz. Nerede Bu Uzaylılar?)















Cassini'nin diğer önemli keşifleri:



1) Gegezegen oluşumunu daha iyi anlamamızı sağlayan Satürn halkalarının detaylı analizi.

2) Satürn atmosferinde görülen devasa fırtınaların incelenmesi.

3) Satürn'ün bir gün uzunluğunun önceden düşünüldüğünün aksine çok belirsiz bir değişim gösterdiği anlaşıldı. Gezegenin dönmesiyle değişim gösteren radyo dalgalarının Satürn'ün kuzey ve güney yarı kürelerinde farklı değerlere sahip olduğu bulundu. Satürn'ün bir gün uzunluğu hala net olarak bilinmiyor.

4) Satürn halkalarında ilk kez dikey yapıların varlığı gözlendi.

5) Titan atmosferinin prebiyotik oluşumlara neden olabilecek çok karmaşık moleküller içeren bir kimyasal yapıya sahip olduğu anlaşıldı.

6) Satürn'ün kuzey kutbunda yer alan altıgen şeklindeki atmosfer yapısı ilk kez bu kadar detaylı gözlendi.

7) Satürn'ün iki kutbunda da devasa kasırgalar keşfedildi.





















Cassini'nin elde ettiği belki de en inanılmaz görüntü yaklaşık 1.4 milyar km öteden Satürn'ün parlak halkaları altında kamerasına takılan minik mavi nokta oldu: Dünya! Bildiğimiz yaşam barındıran tek gök cismi!









Bu minik mavi noktada hayat bulan insanoğlunun evrenin derinliklerini araştırma isteği gerçekten inanılmaz. Belki de insanoğlunu değerli yapan yenage şey de bu istek ve keşfetme arzusudur. Derin uzay yolculuğuna hazırlanmaya devam eden insanoğlu (Bkz. Derin Uzay Yolculuğu Hazırlıkları) bir gün yıldızlara da yolculuk edecektir.



Bilim, mantık ve sevgi yol göstericiniz olsun...

Twitter/astronomTurk





