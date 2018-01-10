Casper'dan iki telefon birden: Via F2 ve Via A2

Casper'ın düzenlediği basın toplantısına Casper Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Lamprecht ile Casper Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut katıldı.

Casper, VIA ailesinin yeni akıllı telefonları F2 ve A2 tanıtıldığı ve modellerin 2018 yol haritası ile ilgili bilgiler verilen basın toplantısında konuşan Lamprecht, 2018 yılında özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirtti.

Lamprecht, "Bu yıl satış hedefimize ağırlıklı olarak Premium, yani orta üst kategorideki, akıllı telefonlarla ulaşacağız. Mobil dünyada bu yıl özellikle 18:9 ekran teknolojisi trendinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarda bu yıl daha az ekran çerçevesi göreceğiz. Bu da son kullanıcılara daha fazla ekran görünümü sağlayacak." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemlerde ekran yoğunluklu trendlerin görüleceğini kaydeden Lamprecht, ayrıca kamera tarafında ciddi gelişmelerin ve yeni özelliklerin 2018 yılında sıklıkla görüleceğini söyledi.





Lamprecht, "Casper olarak VIA ailesinin kamera iletişimi bizim için çok önemli. Özellikle ön kameranın artık arka kameradan daha çok kullanılması ile birlikte bu alana daha fazla yoğunlaşacağız. Modellerimiz de bunun en önemli kanıtı. Günümüz teknolojileri 4 kameraya kadar müsaade ediyor fakat ilerde çok farklı noktalarda olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Lamprecht, bir yıl önce hayata geçirdikleri servis sisteminin müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirterek, "Merkez ve 7 bölge servisine gelen tüm Casper ürünlerine 1 saatte servis hizmeti veriyoruz. Bu hızlı ve kaliteli servis hizmetine müşterilerimiz şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Müşterilerimizin mutluluğu bizi de mutlu ediyor." dedi.

Casper olarak Ar-Ge ve inovasyona önem verdiklerini belirten Lamprecht, bu yıl Ar-Ge'ye 14 milyon lira yatırım yaptıklarını gelecek yılllarda bu yatırımları artırarak sürdüreceklerini söyledi.

"VIA F2, önde ve arkada ikişer kameraya sahip"

Casper Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut ise 4 kameralı yeni akıllı telefon olan VIA F2'nin Premium bir model olduğunu belirtti.

Barut, şunları kaydetti:

"Bu telefonun en önemli özelliği önde ve arkada ikişer kameraya sahip olması. 20 + 8 Megapiksel çift ön kamera ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğraflar çekilebiliyor. 13 + 5 Megapiksel çift arka kamerası ile profesyonel bokeh deneyimi yaşatıyor. Bokehli fotoğraflar seçtiğiniz odağı net yapar arka planı ise bulanıklaştırıyor. 6.0 inç HD+ IPS 18:9 Extreme Vision Ekranı ile birlikte yüzde 15'e kadar daha fazla ekran alanı sağlıyor. Geniş açılı selfiesi ve bokeh modu ile sosyal medyaya ilgi duyanlar bu telefonu çok sevecekler.

VIA A2 modeli ise akıllı telefonda rengin ve tasarımı en yeni ekran teknolojisinde görmek isteyenleri hedefliyor. 3 kamerası ile hem ön hem de arka kamerada üst düzey fotoğraf deneyimi yaşamak isteyenlerin beklentilerini karşılıyoruz. 20+8 Megapiksel çift ön kamerası ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. 16 Megapiksel arka kamerası ile çok daha canlı ve renkli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor."