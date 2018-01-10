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Casio'dan güneş ışığıyla şarj olan saat

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

CES 2018 kapsamında birçok marka ürünlerini tanıttı. Bu markalardan biri olan Casio, etkinlikte G-Shock Rangeman GPR B-1000 ve sınırlı sayıdaki Pro Trek WSD-F20 akıllı saatlerini tanıttı.

Uzun doğa yürüyüşleri için tasarlanan G-Shock Rangeman GPR B-1000'de dahili bağımsız GPS sistemi bulunuyor. Güneş enerjisi ile şarj olabilen saati güneş alan bir yere bırakmanız yetiyor. G-Shock Rangeman GPR B-1000 seramik bir arka kasaya sahip. Çamura ve soğuğa dayanıklı olan saatte altimetre, barometre, pusula ve termometre gibi özelliklerde bulunuyor. Siyah veya zeytin yeşili renk seçenekleri bulunan saat Nisan ayında 800 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 

Casiodan güneş ışığıyla şarj olan saat

Casio Pro Trek WSD-F20 ise daha önce çıkan modelin beyaz renk seçenekli sınırlı hali. Aynı zamanda bu modelde yeni kadran'da bulunuyor. Üründe kristalin florit'in hammaddesi tercih edilmiş. Ayrıca WSD-F20 serisi artık Journey isimli kadrana da destek sunuyor. Bu kadran sayesinde artık saat analog ayarların arkasında haritadaki mevcut konumunuzu ve programlanmış güzergah üzerindeki yaklaşan noktaları gösterebiliyor. 

 

Etiketler: Casio G-Shock Rangeman GPR B-1000 , Casio akıllı saat , CES 2018
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