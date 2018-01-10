Casio'dan güneş ışığıyla şarj olan saat

Uzun doğa yürüyüşleri için tasarlanan G-Shock Rangeman GPR B-1000'de dahili bağımsız GPS sistemi bulunuyor. Güneş enerjisi ile şarj olabilen saati güneş alan bir yere bırakmanız yetiyor. G-Shock Rangeman GPR B-1000 seramik bir arka kasaya sahip. Çamura ve soğuğa dayanıklı olan saatte altimetre, barometre, pusula ve termometre gibi özelliklerde bulunuyor. Siyah veya zeytin yeşili renk seçenekleri bulunan saat Nisan ayında 800 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Casio Pro Trek WSD-F20 ise daha önce çıkan modelin beyaz renk seçenekli sınırlı hali. Aynı zamanda bu modelde yeni kadran'da bulunuyor. Üründe kristalin florit'in hammaddesi tercih edilmiş. Ayrıca WSD-F20 serisi artık Journey isimli kadrana da destek sunuyor. Bu kadran sayesinde artık saat analog ayarların arkasında haritadaki mevcut konumunuzu ve programlanmış güzergah üzerindeki yaklaşan noktaları gösterebiliyor.