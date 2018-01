Casey Affleck kimdir? Filmleri nelerdir?

Casey Affleck, 12 Ağustos 1975 tarihinde ABD'nin Massachusetts eyaletinde dünyaya gelmiştir.

2007 yılında Brad Pitt'in Jesse James rolünde yer aldığı The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford filminde Robert Ford'u canlandırmıştır. Bu filmdeki rolü ile Satellite Ödülleri'ne[1], Altın Küre'ye [2] ve Oscar'a En İyi Yardımcı Aktör dalında aday gösterilmiştir.

Aynı yıl Ben Affleck'in yönettiği Gone Baby Gone filminde başrolde oynamıştır.

Aktör 25 Aralık 2003 tarihinde Joaquin Phoenix'in kardeşi aktris Summer Phoenix ile nişanlanmış ve çiftin 31 Mayıs 2004'te Indiana August isminde bir oğulları olmuştur. Çift daha sonra 3 Haziran 2006'da evlenmiştir.