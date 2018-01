CASA tipi eğitim uçağı nedir?

CASA CN-235, İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ürettiği bir hafif nakliye uçağı. Türkiye'de lisansları alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlanmıştır.1 Mart 1988’de hizmete girmiştir.En büyük kullanıcı Türkiye’dir.Envanterinde 52 tane CN-235 vardır.

1991 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. TUSAŞ tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için de üretilmiştir.

GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Genel özellikler

Mürettebat: 2

Kapasite: 44 kişi

Yükleme sınırı: 5,950 kg[2] (13,120 lb)

Uzunluk: 21.40 m (70 ft 2½ in)

Kanat açıklığı: 25.81 m (84 ft 8 in)

Yükseklik: 8.18 m (26 ft 10 in)

Kanat alanı: 59.10 m² (636.1 sq st)

Airfoil: NACA 653-218

Boş ağırlık: 9,800 kg (21,605 lb)

Kullanışlı ağırlık: 48.54 m3 (1715.17 ft3)

Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg (36,380 lb)

Güç ünitesi: 2× General Electric CT7-9C3 turboprops, 1,750 shp () (Her biri)

Performans

Seyir hızı: 454 km/h (245 knots,)

Menzil: 5,055 km (2730 nm)

Servis tavanı: 7,620 m (25,000 ft)

Tırmanma oranı: 7.8 m/s (1,780 ft/min)