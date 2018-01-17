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    CASA tipi eğitim uçağı nedir?

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    CASA tipi eğitim ve nakliye uçağı olarak bilinen CASA CN 235 uçağı, teknik özellikleri ile araştırılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de yer alan uçak, Türkiye'de lisansları alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir. Peki, CASA tipi eğitim ve nakliye uçağının özellikleri nelerdir? İşte, CASA uçağı hakkında bazı bilgiler

    CASA CN-235, İspanyol CASA ve Endonezyalı IPTN firmalarının ürettiği bir hafif nakliye uçağı. Türkiye'de lisansları alınarak TUSAŞ tarafından üretilmektedir.

    11 Kasım 1983 yılında üretilmeye başlanmıştır.1 Mart 1988’de hizmete girmiştir.En büyük kullanıcı Türkiye’dir.Envanterinde 52 tane CN-235 vardır.

    1991 yılından beri Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. TUSAŞ tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için de üretilmiştir.

    GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Genel özellikler

    Mürettebat: 2
    Kapasite: 44 kişi
    Yükleme sınırı: 5,950 kg[2] (13,120 lb)
    Uzunluk: 21.40 m (70 ft 2½ in)
    Kanat açıklığı: 25.81 m (84 ft 8 in)
    Yükseklik: 8.18 m (26 ft 10 in)
    Kanat alanı: 59.10 m² (636.1 sq st)
    Airfoil: NACA 653-218
    Boş ağırlık: 9,800 kg (21,605 lb)
    Kullanışlı ağırlık: 48.54 m3 (1715.17 ft3)
    Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg (36,380 lb)
    Güç ünitesi: 2× General Electric CT7-9C3 turboprops, 1,750 shp () (Her biri)

    Performans

    Seyir hızı: 454 km/h (245 knots,)
    Menzil: 5,055 km (2730 nm)
    Servis tavanı: 7,620 m (25,000 ft)
    Tırmanma oranı: 7.8 m/s (1,780 ft/min)

    Etiketler: casa uçağı , casa tipi uçak , casa nakliye uçağı
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