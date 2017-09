Çarşı'nın çocuğu Aydınus!

Schuster'in hataları vardı...

İ.B.B. takımını maalesef küçümsedi...

Dünya futbolundan sayısız kez küçümsemenin bedeli ağır olmuştur...

Artık çerez takım yok...

Mücadele eden her takımın kazanmak için şansı vardır...

Kaldı ki Belediye Takımı Beşiktaş'a her zaman ters gelen bir ekip olmuştur...

Nitekim Schuster, Belediye takımının direnci yüksek orta alanına Ernst ve Delgado'yu atınca teslim bayrağını çekmiş oldu...

İşin garip tarafı bu duruma 90 dakika seyirci kalmasıydı...

Prag'da oynanan Plzen maçında da benzer bir durum söz konusu olmuştu ve ilk yarıda Beşiktaş faciadan kıl payı kurtulmuştu...

Tabii papaz her zaman pilav yemez. Bu kez olmadı...

Schuster bazı oyunculara fazla güveniyor...

O'na defansif tek orta alanla oynama cesaretini veren de bu güven oluyor...

Necip oynamalıydı...

Ve şu kadronun değişmezi...

Diğer taraftan bakarsak...

Necip oynamalı dediğimiz bölge için Necip ve Ersnt'in dışında alternatif yok...

Uğur isminin o bölge için yazılmasına şiddetle karşıyım...

Necip ve Ernst'in her maç ilk onbir oynaması gerektiğini yazıyorsak, orta alanda oyuncu eksikliğini de yazmamız gerekiyor...

Mutlaka uzun vadeli düşünülmeli ve orta alan oyuncu ihtiyacı karşılanmalı...

Elde Fink isminde bir oyuncu var. O bölgeye alternatif olarak kadroda tutulabilir. Şu tabloda gönderilmek istenmesinin yanlış olduğunu söyleyebilirim...

Sahaya yansıtılmak istenen taktiksel anlayışa dönersek...

Dizilişim çok dışında geçen sezondan farklı bir Beşiktaş izliyoruz...

Beşiktaş artık kısa paslarla sonuca gitmeyen isteyen bir takım...

Dün zemin oyun bozanlık yapınca, yerden oynama isteği çoğu zaman uzun toplarla kesildi...

Savunma oyuncularından başlayan kısa paslaşmalar hücuma kadar sürekliliğini korudu...

Savunma demişken Ersan'ın performansını göz ardı etmek haksızlık olur...

Hem çabuk hem de topu oyuna iyi sokuyor...

Görüş açısı ve ileri çıkışları yerinde...

Hava toplarında hakimiyeti ise üst seviyede...

Dün alınan olumsuz skor Ersan'ın neler yapabileceğini görmeye engel olmamalı, sonucun oluşmasında en ufak bir hatası yoktu...

Oynadıkça üzerine koyacağını ve kendini geliştireceğini düşünüyorum...

En zayıf halkalara gelirsek;

Delgado, Ferrari, Holosko ve Nihat oldu...

Diyeceksiniz ki Holosko santrafor bölgesinin adamı değil...

Benim anlamadığım bu çocuk nerenin adamı?

Nereye koyarsan koy olmuyor...

Potansiyeli üst seviyede olan bir futbolcu, geldiğin günden beri üzerine hiç birşey koyamadı...

Tek nedeni olabilir. Kendine iyi bakmıyor...

Ya da biz çok abarttık!

Holosko konusunda yönetici abilerimiz çok ısrarcı olsada bence çok diretmeye gerek yok...

Son olarak Schuster'e biraz zaman gerek. Hatasının bedelinin üç puanda kalması çok büyük kayıp değil...

O'da elindeki oyuncuların uzun maratonda neler yapabileceğini görmek istiyor...

**

Beşiktaş, Schuster'in hatalarına rağmen ilk yarıda 2 veya 3 farklı skorla soyunma odasına gidebilirdi...

İlk on dakikada yakalanan iki gol fırsatı, Hilbert'in uygun pozisyonda topu dışarı atması akıllarda kalan pozisyonlar...

Gelelim Aydınus'un verdiği anormal kararlara...

Ferrari'nin yan top mücadelesi yere serilmesine göz yumdu...

Tam önündeydi...

"Görmedim" derse yalan söyler...

Görmeme olasılığı olamaz...

Belli ki cesaret edemedi...

Yine Aydınus iki Beşiktaşlı oyuncu gole giderken topu elle kesme 'cesaretinde' bulunan Belediye takımı oyuncusuna kırmızı kart gösterme 'cesaretini' gösteremedi...

Nasıl bir sarı karttır anlamış değilim...

Doğru aslında yüzde yüzlük gol pozisyonu değil...

Yüzde iki yüzlük gol pozisyonu...

Çünkü iki Beşiktaşlı oyuncu karşı karşıya kalıyordu!

Sayın Aydınus, iki pozisyonuda işine geldiği gibi yorumladı...

Ben hata olduğuna inanmıyorum. Çünkü bunu Beşiktaş'a sıklıkla yapıyor...

"Vicdanım rahat" der kesip atar...

O atar ama bizim vicdanımız hiç rahat değil...

Güvenimiz ise hiç yok!

Beşiktaşlılık misyonu yükleyip ortaya attılar...

Aynı Cem Papila gibi...

Kaldıramıyorsa yükünü Beşiktaş maçlarına vermeyin!