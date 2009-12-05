Çarşı Irkçılığa karşı

Kime mi? Kimler olduğunu tek tek saymaya hiç gerek yok..Herkes kendini biliyor!

Çarşı, “Amaca giden her yol mübahtır” deyip makyavelist davranmadı. Bazılarının yaptığı gibi şovenist sloganlarla rakibin ve taraftarının moralini bozup, maçın belki de bu sayede kazanılmasına katkıda bulunabilirlerdi. Ama yapmadılar.

Hem tribün ahlakı açısından çok güzel bir ders verdiler, hem gerekli yerlere gerekli mesajları ilettiler hem de fairplay adına 10 tam puan aldılar. Alkışlıyoruz... Kutluyoruz...

Demek ki olabiliyormuş!

Geçen hafta federasyonun Gaziantep ve Kayseri’de aynı gün hatta bazen aynı saatlerde iki maç oynatmasını eleştirmiştik.

Yazdığımız yazıyı mı kaale aldılar yoksa kendiliklerinden mi insafa geldiler bilinmez, bu hafta aynı yanlışlığı tekrar etmediler.

Gülşah Erkaya yazıyor

Aslında yine aynı hatayı yapmak üzereydiler ama Gaziantep Büyükşehir yöneticilerinin talepleri üzerine bu kez yol yakınken dönmeyi becerdiler.

Bu Pazar fikstürlere göre Gaziantep’te iki maç oynanacaktı. Gaziantepspor-Antalyaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Bucaspor maçları. Perşembe günü Federasyon yetkilileri Gaziantep BŞB. Yönetiminden ve Kent Güvenlik Komisyonu’ndan gelen talebi haklı görerek Büyükşehir maçını Cumartesiye aldı.

Daha önce benzer durumlarda gelen talepleri reddeden Federasyon bu kez insafa geldi ve yanlışta ayak diremeyip doğruyu buldu.

Dışarıdan bakıldığında küçük ve önemsiz bir detaymış gibi görünebilir. Ancak Anadolu’da futbolun ne şartlarda oynandığını, takımların ne zorluklarla mücadele ettiklerini bilenler bu kararın aslında ne kadar önemli olduğunu anlayabilir.

Büyükşehir Belediyespor gibi küçük bütçelerle ve bin civarında taraftarla 1. Lig’de tutunmaya çalışan takımlar, zaten az olan seyircilerini de başka maça kaptırdıklarında meydana gelen moral bozukluğunu ancak gözleriyle görenler anlayabilir.

Pek çok kişinin “aman bana ne” diyeceği bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Sonuçta bizim için önemliydi. Yöneticilerin çabası ve Federasyonun onayı ile doğru bir iş yapıldı. Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Geçen hafta Gaziantep’te hiç maç izleyememiştik. Bu hafta 2 maç izleyeceğiz. Daha ne olsun...

Meriç Tunca Önerdi, Sıra Lig TV’de

Hafta içi Meriç Tunca Kayseri-Bursa maçının şifresiz yayınlanması gerektiğini nedenleri ile birlikte izah ettikten sonra topu konunun yetkilisine yani Şansal Büyüka’ya atmıştı.

A’nın (Büyüka’nın kısaltması, ben buldum), bu konuda ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Bu maçın naklen yayınlanması bile bizim için önemli.

Meriç Tunca’nın talebine ek olarak ben de Sayın A’dan bir konuda istekte bulunacağım. Her hafta Anadolu takımlarının maçlarıdan bir ya da ikisini (Büyüklerle oynadıkları dışında) canlı izlemek istiyoruz.

Örneğin bu hafta canlı yayınlanacak olan Kayseri-Bursa maçı dışında, Kasımpaşa-Sivas ve Gençlerbirliği-Denizli maçları da bizce çok önemli. Bu maçların da en az birisini hatta ikisini de canlı izlemek isterdik.

Sayın A’dan talebim bu ve benzeri maçlardan her hafta hiç değilse bir tanesini yayın programına alması. İstek bizden... Top yine Sayın A’da...

