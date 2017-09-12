Çarptığı yavru köpeğin üzerinden geçip, kaçtı

Olay, dün geceAlsancak Semti Şehitler Caddesi’nde meydana geldi. Alsancak’tan Halkapınar yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan köpeği fark eden sürücü, yavaşladıktan sonra yine hızlanarak çarptığı yavru köpeğin üzerinden geçip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki gençler, köpeği alarak yakındaki Hürriyet Gazetesi binasındaki güvenlik görevlisinden yardım istedi. Köpeğin öldüğünün anlaşılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale Birimi’ne haber verildi. İhbar üzerine gelen görevliler ölen hayvanı alarak götürdü.







Otomobilin köpeğe çarpmasının ardından kısa süreli bir şok yaşadıkları için aracın plakasını alamadıklarını söyleyen gençlerden Berkay Bardakçı (20), "Biz arkadaşlarımızla eve giderken otomobil sol taraftan hızlıca geldi. O kadar hızlı geliyordu ki köpeğe çarpacağını anlayınca arkadaşım ortaya atladı durması için işaret yaptı ama otomobil durmadı. Biz kenara çekilmek zorunda kaldık. Araç hızlıca yavru köpeğe çarptı, durdu, baktı ve köpeğin üzerinden bir daha geçti. Biz ’dur’ diye bağırdık, durmadı. Sonra köpeği kucaklayıp Hürriyet binasına getirdik" dedi.





Otomobilin sürücüsünün kaçmasının vicdansızlık olduğunu söyleyen gençlerden İbrahim Yenigün (18), "Köpeği ezdikten sonra sürücü durdu, elini camdan çıkartıp ’Bana ne ya’ der gibi salladı ve yoluna devam etti. Bu vicdansızlık" diye konuştu.



