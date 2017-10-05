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    Çarptı, ölümüne neden oldu, kaçtı

    Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
    05.10.2017 - 08:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy Kozyatağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken çarpan aracın sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

     

    Olay, saat 00.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Kader Bala’ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala’nın hayatının kaybettiğini belirledi.

    Kaza sırasından Bala’nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, arkadaşına kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bala’nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na götürüldü. Polis Bala’nın ölümüne sebep olan aracın sürücüsünü yakalamak için çevrede bulunan kameraları incelemeye aldı.

    Etiketler: Kozyatağı , Kadıköy , kaza , Kader Bala , Ramazan Çubukçu
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