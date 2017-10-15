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    Çarptı, öldürdü, kaçtı... Serbest bırakıldı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    15.10.2017 - 16:09 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde önceki gün 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Raziye Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan beton mikserinin sürücüsü E.Ş., mobese kayıtlarını inceleyen polis tarafından yakalandı.

    İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan E.Ş. “Seyir halindeyken çarptığımı fark etmedim bu nedenle yoluma devam ettim. Polisin söylemesiyle haberdar oldum” dedi. E.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

     

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    Etiketler: beton mikseri , kaza , ölüm
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