Çarptı, öldürdü, kaçtı... Serbest bırakıldı

Beşiktaş’taki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde önceki gün 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Raziye Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan beton mikserinin sürücüsü E.Ş., mobese kayıtlarını inceleyen polis tarafından yakalandı.

İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan E.Ş. “Seyir halindeyken çarptığımı fark etmedim bu nedenle yoluma devam ettim. Polisin söylemesiyle haberdar oldum” dedi. E.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR