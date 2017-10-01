Çarpan çocuk çıktı

Kaza, 28 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Kaza sonrası, otomobilin şoför koltuğunda oturan sürücü ile yolcu konumundaki erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı.



Polis, 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçaları inceledi. İnceleme sonrası kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu tespit edilen Yağmur Ö. yakalandı. Kaza anında Yağmur Ö.'nün yanında bulunan Murat G. ise aranıyor.



İlk sorgusunda kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Yağmur Ö.'nün, "Arkadaşım Murat G. bana araba kullanmayı öğretiyordu" dediği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Yağmur Ö.’nün evraklarında eksik belirlenince genç kıza 1 günlük ev hapsi verildi. Yağmur Ö. bugün tekrar mahkemeye götürülecek.