Çarklar hızlandı

SANAYİ üretimi, çok iyi geçen üçüncü çeyreğin son ayında da beklentilerin üzerinde büyümeyi başardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylülde takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yıla göre yüzde 7 artması beklenen sanayi üretimi yüzde 10.4 büyüdü. Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosa göre artış ise yüzde 0.6 oldu. Sanayi üretimindeki artışta en dikkat çeken sektör ise mobilya. Arındırılmış verilerde geçen yıl eylüle göre üretimini yüzde 66.3 arttıran mobilya sektörü toplam sanayi üretimine 1.57 puanlık katkı yaptı. Yani, yüzde 10.4’lük sanayi üretim artışının 1.57 puanı mobilyadan geldi. Öne çıkan diğer sektör ise gıda. Gıdada yine arındırılmış olarak geçen yıl eylüle göre yüzde 14.5’lik üretim artışı yaşanmış. Bunun da toplam sanayi üretimine katkısı 1.7 puana çıkıyor. Mobilya sektörü KDV indiriminin ekim ayında bitmesi için üretimde gaza basarken, gıda sektörü ise artan Suriyeli mültecilerin de etkisiyle artan iç talep ve ihracat ile coştu. Elbette, yıl boyunca sanayinin yüzünü güldüren otomotiv sektörü eylülde de katkısını verdi ve yüzde 12.2 artışla toplam sanayi büyümesini 1 puan arttırdı.

VERGİ ÖNCESİ SON ÜRETİM

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nuri Öztaşkın, eylüldeki yüksek artışa ilişkin sektörün canla başla çalışarak vergi indirimi bitmeden siparişleri yetiştirdiğini belirterek, “Irak bir numaralı ihracat pazarımızdı, oradaki sorunu iç pazardaki güçlenme ile geçiştirmiştik. Şimdi Irak etkisi görülecek” diye konuştu.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

EKONOMİSTLER de bu iyi veri sonrası hem üçüncü çeyreğe hem de yılın geneline ilişkin ekonomik büyüme beklentilerini revize etti. Analistler geçen yıl üçüncü çeyrekte yaşanan darbe girişiminin oluşturduğu baz etkisinin de desteğiyle muhtemelen çift haneli bir büyüme görüleceğini belirtiyorlar. Üçüncü çeyrekte en az yüzde 10 büyüme bekleyen analistler yıl sonu büyümelerine de yüzde 6’nın üzerine çıkardılar. Türkiye ekonomisi büyümesinde sanayi üretiminin arındırılmamış verileri kullanılıyor. Eylülde arındırılmamış veri geçen yıla göre yüzde 13.35 arttı. Bu artışla birlikte arındırılmamış bazda sanayi üretimi artışı ilk çeyrekteki yüzde 1.7 ve ikinci çeyrekteki yüzde 2.1’in ardından üçüncü çeyrekte yüzde 13.7’ye yükseldi.

YENİ YATIRIM HABERCİSİ

TÜİK’İN sanayinin ana gruplarına göre yaptığı ayrımda da vergi indirimlerinin etkisi görüldü. İndirimin son ayında, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 36.5 arttı. Bunun içinde mobilya, otomotiv, ev aletleri ve beyaz eşyalar bulunuyor. Dayanıksız tüketim malı üretimi de yüzde 8.7 artış gösterdi. Ara malında yüzde 7.2’lik yükseliş var, yatırımların seyri bakımından çok önemli bir gösterge olan sermaye malı üretiminde de yüzde 10.9’luk artış sevindirici.

İÇ TALEPLE ÜRETİM ARTTI

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin eylülde beklentilerinin üzerinde artış sergilediğini belirterek, “Elde edilen veriler, ülke büyümesinin yıl sonunda beklentilerin dahi bir miktar üzerinde olacağına işaret etmektedir” dedi. Özlü, yaptığı yazılı açıklamasında, dış talepteki toparlanmanın ihracatını artırdığını ve bu verilerin sanayi üretimi rakamlarına yansıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye ciddi bir üretim potansiyeline sahiptir. İç tüketimi artırmak üzere aldığımız tedbirler ve piyasaya güvenin yükselmesi, iç talebin artmasına yardımcı olmuş ve çarkların daha da hızlı dönmesini sağlamıştır. Ayrıca sermaye malı ve dayanıklı tüketim malındaki üretim artışı piyasalara güvenin tekrar geldiğini göstermektedir. Ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının da devreye girmesiyle iç talep ve üretim yüksek kalmaya devam edecektir.”