Cari açıkta yıllık hedef eylülde gerçekleşti

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi raporuna göre 12 aylık birikimli cari açık ise 39.2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl sonu için Orta Vadeli Program’a (OVP) revize edilerek koyulan cari açık hedefi olan 39.2 milyar dolara eylülden ulaşılmış oldu. İlk OVP’de hedef 32.3 milyar dolardı. Analistler, bu öngörüyle yıl sonunda 42 milyar dolar seviyesinde bir cari açıkla karşı karşıya kalabileceğimizi belirtiyor. Ocak-eylül dönemindeki cari açık ise 31 milyar 109 milyon dolar gerçekleşirken, bu rakam 2016’nın aynı dönemine göre 6 milyar 627 milyon dolarlık artışa işaret ediyor. Cari açıktaki bu güçlü artışın en büyük nedeni ise ithalattaki sert yükseliş. Gücünü koruyan ihracata rağmen, ithalatta hızlanmanın altın ve enerji ile sınırlı kalmayıp genele yayılması dış ticaret açığını oldukça arttırdı. Turizm gelirlerindeki toparlanma ise hizmet gelirlerinde son dönemde dikkat çeken artış eğilimini destekleyerek dış ticaret açığı kaynaklı etkiyi az da olsa sınırladı. Merkez Bankası verilerine göre dış ticaret açığı 6.6 milyar dolara yükselirken bu geçen yıl eylüle göre 3.4 milyar dolarlık artışı gösteriyor.

Cari açığın finansmanı tarafında ise yabancıların 250 milyon dolarlık hisse senedi satışı olsa da tahvil piyasasında 0.8 milyar dolarlık alım gerçekleştirdiler. Bankaların 0.5 milyar dolarla devam eden tahvil ihraçlarına Hazine’nin 1.75 milyar dolarlık ihracının eklenmesi finansmanı destekledi. Ayrıca net hata ve noksan kaynaklı 1.7 milyar dolarlık giriş de oldu. ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu Baş Ekonomisti Muhammet Mercan yayımladığı notta, “2017’nin ilk dokuz ayında dalgalı ama yavaş bir artış eğiliminde olan 12 aylık cari açığın, yılın kalanında yapısal faktörlerden çok çevrimsel etkilerin belirleyici olduğu dış ticaret açığı kaynaklı gelişmelere bağlı olarak bu eğilimini koruyacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl ise yavaşlayan kredi büyümesi ve kalkan vergi indirimleri gibi faktörlerin büyümeyi ve cari açığı azaltabileceğini tahmin ediyoruz. Enerji fiyatlarında şimdiki seviyelerden düşüş beklentileri de cari açığı olumlu etkileme potansiyeli taşıyor” diye yazdı.