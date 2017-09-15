Cari açık temmuzda 5,1 milyar dolar

Cari işlemler dengesi, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2,7 milyar dolar artarak 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasada beklentiler 5.3 milyar dolar düzeyindeydi.

Ocak-temmuz döneminde 26 milyar dolar ‘açık’ oluşurken, 12 aylık cari işlemler açığı 37,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle yılın en yüksek yıllıklandırılmış cari açık seviyesi kaydedildi.

Haziran ayına ilişkin cari açık ise 3,76 milyar dolardan 3,8 milyar dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3,5 milyar dolar artarak 7,2 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 652 milyon ABD doları tutarında artarak 2,3 milyar dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyon dolar azalarak 541 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 175 milyon dolar artarak 226 milyon dolara çıktı.