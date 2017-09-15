Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Cari açık temmuzda 5,1 milyar dolar

Cari açık temmuzda 5,1 milyar dolar

Hürriyet Haber
15.09.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:51

Temmuz ayı cari işlemler açığı, piyasa beklentilerinin hafif altında 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi, bir önceki yılın temmuz ayına göre 2,7 milyar dolar artarak 5,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasada beklentiler 5.3 milyar dolar düzeyindeydi.

Ocak-temmuz döneminde 26 milyar dolar ‘açık’ oluşurken, 12 aylık cari işlemler açığı 37,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle yılın en yüksek yıllıklandırılmış cari açık seviyesi kaydedildi. 

Haziran ayına ilişkin cari açık ise 3,76 milyar dolardan 3,8 milyar dolara revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3,5 milyar dolar artarak 7,2 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 652 milyon ABD doları tutarında artarak 2,3 milyar dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 11 milyon dolar azalarak 541 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 175 milyon dolar artarak 226 milyon dolara çıktı.

Etiketler: Cari işlemler dengesi , cari açık , merkez bankası
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri