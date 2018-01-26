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Cari açık için turizm formülü

EKONOMİ SERVİSİ
26.01.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin özellikle son 2 yılda turizm alanında tam manasıyla kriz denilebilecek dönemler yaşadığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017’de Türkiye’nin 32.4 milyon turist ağırladığını, gelirlerin ise 26 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Bu yıl 22. kez kapılarını açan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın açılışında konuşan Kurtulmuş, 2023 hedefinin 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri olduğunu belirtti. Önceki akşam Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin yıllık değerlendirme toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan da Türkiye’de cari açığın kapatılmasının formülünü açıkladı. Lütfü Elvan, turizmde kişi başı ortalama harcamaların 650-700 dolar seviyelerinde olduğunu, bu harcamaların 1000 dolar seviyelerine çıkarılması halinde ise yüzde 5 olan Türkiye’nin cari açığının, yarı yarıya azalacağını ifade etti

FİYAT YÜKSELTMEYİN

Turizmi her zaman bir kalkınma aracı olarak gördüklerini ifade eden TTYD Başkanı Oya Narin ise, “2015 yılı sonundan başlayan daralmayı referans alırsak ve basit bir trend analizi yaparsak, bugün normal şartlar altında rahatlıkla 40 milyar dolara ulaşabilecek bir turizm gelirimiz olurdu” dedi. Almanya’nın Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Dr. Michael Frenzel ise Türkiye’de turizmcileri uyardı. Frenzel, “Türkiye adil fiyat politikasi ve kalitesiyle öne çıkıyor. Almanya’dan gelen ön rezervasyonlarda yüzde 70 artış var. Müşteri geri dönüyorsa, büyüme varsa fiyatları arttırmayı çalışıyorlar. Mısır bu hataya düştü. Geri dönüş olunca fiyat yükseltti. Olumsuz geri dönüşler aldı” diye konuştu.

KADEMELİ DESTEK SİSTEMİ

TURİZM Bakanı Numan Kurtulmuş, otel tahsislerinin 49 yıllığına uzatılacağını belirterek, “Tur operatörlerine, seyahat acentelerine sağladığımız uçak desteklerini 2018’de kademelendirdik. Yüksek sezonda gelenlere daha az, ölü sezonda gelenlere daha çok vermek üzere 1500 dolar ile 9 bin dolara arasında destek belirlendi. Kruvaziyer turizminde de kademelendirme yaptık. Kişi başına 25 dolardan, 45 dolara kadar desteklerimiz olacak” dedi.

 

Etiketler: gazetehaberleri , cari açık , ekonomi
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