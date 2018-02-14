Cari açık 47.1 milyar dolar oldu

Reuters anketinde cari işlemler dengesinin 2017 yılı Aralık'ta 7.5 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu.

Ankete göre Aralık ayı verilerinin beklentilere paralel gelmesi halinde revizyonlar hariç tutulduğunda 2017 yılının tamamında 46.9 milyar dolar civarında açık ile kapatmış olacağı hesaplanıyordu.

TCMB açıklamasında, cari işlemler açığının, bir önceki yılın Aralık ayına göre 4.36 milyar dolar azalarak 7.7 milyar dolar, 12 aylık açığın ise 47.1 milyar dolar olduğu belirtilerek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.16 milyar dolar artarak 7.43 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1.19 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.