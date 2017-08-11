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Cari açığa turizm dopingi

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 20:41Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 20:41

MERKEZ Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisinin haziranda verdiği 3 milyar 763 milyon dolar cari açık piyasa beklentisi olan 3.9 milyar doların altında kaldı. Geçen yılın haziran ayına göre ise 1.2 milyar dolar azaldı. 12 aylık cari açık ise 34.3 milyar dolar ile mayıstaki 35.5 milyar doların altına geriledi. Cari açıktaki kademeli iyileşmede en büyük etki ihracattaki artış ile turizm gelirlerindeki toparlanmadan geldi. İhracattaki artış sayesinde dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar azaldı, turizm gelirleri ise geçen yıla göre 323 milyon dolar arttı. Yılın ilk altı ayında cari açık ise 20.7 milyar dolar oldu.

Cari açığın finansman kaynaklarında ise sıkıntı sürüyor. Merkez Bankası verilerine göre haziranda Hazine’nin ve bankaların borçlanma ihalelerine yaşanan yoğun yabancı talebi ile portföy girişleri 4.2 milyar dolar oldu. Ancak doğrudan yatırımlarda 515 milyon dolarlık net çıkış yaşandı. Haziranda kaynağı belirsiz para olarak bilinen net hata noksan kaleminde 987 milyon dolar giriş olurken yılın ilk altı ayında ise 4.4 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Etiketler: MERKEZ Bankası , Cari açık , gazetehaberleri
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