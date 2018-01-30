Çareyi Hint Okyanusu'nda buldu!

Gupse Özay, "Deliha 2" filmi için 23 kilo almıştı. Posta'nın haberine göre Gupse Özay, aldığı kilolardan tamamen kurtulmak için Şubat'ta sevgilisi Barış Arduç ile Hint Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'ndaki bir sağlık ve zayıflama merkezine gidecek.

Uzun süredir yoğun çalışan çift hem tatil yapacak hem de aşk tazeleyecek.