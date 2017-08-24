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    Çaresizliğin fotoğrafı: Gözlerinin önünde küle döndü

    İHA
    24 Ağustos 2017 - 20:30Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 20:30

    Samsun’da bir şoförün garaja park ettiği tırı gözlerinin önünde yanarak küle döndü.

    Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde bulunan tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yola şahsına ait tırla yük taşımacılığı yapan Turgay Özdemir (50), dün akşam saatlerinde İstanbul’dan Samsun’a dönüş yaptı. Akşam saatlerinde tır garajına gelerek iş olup olmadığını öğrenen Özdemir, tırını garaja park ettikten sonra eve dönmeye karar verdi. Ancak henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı garajda olan tır bir anda alev aldı.

    ŞOKE OLDU

    Dumanları görerek hızla garaja gelen Turgay Özdemir, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Özdemir ve diğer şoför arkadaşları önce yangını söndürmek istese de başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yarım saat mücadele etti. Yangın söndürüldükten sonra ortaya çıkan manzarayla gözleri dolan Turgay Özdemir, küle dönen tırına çıkarak evraklarının yanıp yanmadığını kontrol etti.

    TEK MAL VARLIĞIMDI

    Turgay Özdemir’in, “Bu tır benim tek mal varlığımdı. Geçimimi bununla sağlıyordum” dediği öğrenildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmaları yapılan tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının nedenini araştırıyor.

    Etiketler: tıur , yangın , İlkadım ilçesi
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