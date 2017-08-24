Cardtek'ten Sinem Altuncu EUROGIA2020 başkanı seçildi

EUREKA, 1985’te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB Komisyonu tarafından uluslararası iş birliğini artırmak amacıyla kuruldu. Kurumların, araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin uluslararası iş birliğini sağlayarak üye ülkelerin rekabet gücünü artırmak ve ortak gelişimi teşvik etmek amacıyla çalışan ağın üyesi sayısı bugün 43’e ulaştı.

Alternatif enerji kaynaklarının yaratılması ve mevcut kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir kullanılmasını amaçlayan bir EUREKA kümesi olan EUROGIA2020, düşük karbon emisyonuna sahip enerji teknolojilerinin ve inovasyonların geliştirilmesi için gerekli uluslararası iş ortaklıklarını yaratmayı hedefliyor. Enerji teknolojileri alanında çalışan ve uluslararası AR-GE projeleri üretmek isteyen şirket ve araştırma kuruluşları EUROGIA2020 programı dahilinde, yenilenebilir enerji, verimlilik, karbon ayak izinin azaltılması ve fosil yakıtlar gibi enerjinin tüm alanlarında çalışmalara imza atıyorlar.

Yeni görevi doğrultusunda EUROGIA2020’nin enerji teknolojileri alanındaki çalışmalarına liderlik edecek olan Cardtek Ar-Ge ve İnovasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Altuncu, iş hayatına Interbank’da başladı ve bankacılık kariyerinin son 6 yılını Citibank’da Şube Müdürü, Yatırım Başkanlığı gibi çeşitli görevler üstlenerek geçirdi. 2010 yılından bu yana Cardtek yönetiminde yer almaktadır. Gelecek dönemde EUROGIA2020’nin yeni ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin gelişimine yönelik projelerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Altuncu; “Nükleer enerji dışındaki tüm enerji kaynaklarına odaklanan EUROGIA, sürdürülebilir bir toplum ve ekonomi sunmak üzere önemli bir misyon üstleniyor. Bu misyon doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı teknolojilerin gelişimi için çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Cardtek, ICT tecrübesini EUROGIA kümesine taşırken, yapılacak AR-GE projelerinde de liderlik rolü üstlenecektir. 2016 yılında ön kabul almış “EnergyShared” projesi Cardtek’in EUROGIA kümesinde koordinatörlük yaptığı ilk projedir.” dedi.

2011 yılından bu yana EUREKA ağında aktif rol alan Cardtek ise 2015 yılında yönetim kurulu seviyesinde EUROGIA çalışmalarına dahil oldu. Şirket, 25’i aşkın ülkede, 150’den fazla müşterisine sunduğu ödeme sistemleri hizmetleriyle edindiği know-how’ı EUROGIA ağının gelişimi için kullanıyor. Özellikle ICT, yenilikçi yazılım ve teknoloji alanındaki tecrübeleriyle EUROGIA’ya katkı sunuyor.