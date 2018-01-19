Cardtek Yönetim Kurulu Başkanı Sarıgöllü jüri üyesi oldu

Cardtek Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nil Sarıgöllü, Avrupa Birliği tarihinin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında kurulan Avrupa İnovasyon Konseyi'ne jüri üyesi olarak seçildi. Avrupa İnovasyon Konseyi, 2020 yılına kadar 7500 projeye yaklaşık 3 milyar Euro yatırım yapmayı hedefleyen “SME Instrument Fonu”na yapılan başvuruları değerlendirmekle görevli özel yatırımcılar, melek yatırımcılar ve inovasyon dünyasının liderlerinden oluşuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2014 yılında başlatılan ve 2020 yılına kadar toplam 77 milyar Euro fon bütçesiyle AB genelinde araştırma ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek olan Horizon 2020 programı, SME Instrument Fonuyla Avrupa'nın dört bir yanındaki yüksek potansiyelli KOBİ'leri 2020 yılına kadar 7500 projede yaklaşık 3 milyar Euro yatırım fonuyla desteklemeyi hedefliyor. SME Instrument Fonu’na yapılan başvurularda ön değerlendirme sonrası, başvuru yapan girişimcilerin kişisel nitelik ve motivasyonlarının da değerlendirilmesi amacıyla yüz yüze mülakat sistemini hayata geçiren Horizon 2020 programı, bu çerçevede Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) pilot çalışmasına da hayat verdi.

Teknoloji, iş ve finans dünyasından fikir liderlerinin ve sektörel uzmanların jüri olarak seçildiği, 26 ülkeden toplam 85 üyenin bulunduğu konseyde görev alan iki Türk temsilciden biri olan Ayşe Nil Sarıgöllü, 3 milyar Euro hacmindeki SME Instrument fonunun, inovasyonu en iyi şekilde kullanan KOBİ'lere ulaştırılmasında etkin rol oynayacak.