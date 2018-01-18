Cardano Coin olarak bilinen ADA nedir? ADA fiyatları ne kadar?

Cardano Coin, tamamen açık kaynaklı olup, ilk bilim felsefesini kullanan ve 2015 yılında sektöre atılan bir kripto para birimidir. Cardano Coin'in sembolu ADA'dır. Ayrıca ADA'nın geliştirmenleri, bu coin için farklı bir cüzdan geliştirmek istemiş ve kullanıcılarına bakiyelerini güvenle saklayabileceklerini iddia ettikleri Deadlus isimli bir cüzdan geliştirmişlerdir.

Kripto para piyasasını yakından takip eden ve yorumlayan kişilerin ADA için görüşleri ise artmaya devam edeceği yönünde. Ayrıca Cardano, Türkiye'de sadece 2 borsa kullanılarak işlem görüyor. Şuanda da piyasada dolaşan 26 milyar ADA olduğu, en maksimum ulaşacağı miktar ise 45 milyar olacağı biliniyor.

CARDANO COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ