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Cardano Coin olarak bilinen ADA nedir? ADA fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

Tüm özellikleri ile kendisini diğer kripto paralardan ayıran Cardano kendine özel cüzdanıyla dikkat çekiyor. Peki Cardano Coin nedir? Şu anda ne kadardan işlem görüyor?

Cardano Coin, tamamen açık kaynaklı olup, ilk bilim felsefesini kullanan ve 2015 yılında sektöre atılan bir kripto para birimidir. Cardano Coin'in sembolu ADA'dır. Ayrıca ADA'nın geliştirmenleri, bu coin için farklı bir cüzdan geliştirmek istemiş ve kullanıcılarına bakiyelerini güvenle saklayabileceklerini iddia ettikleri Deadlus isimli bir cüzdan geliştirmişlerdir. 

Kripto para piyasasını yakından takip eden ve yorumlayan kişilerin ADA için görüşleri ise artmaya devam edeceği yönünde. Ayrıca Cardano, Türkiye'de sadece 2 borsa kullanılarak işlem görüyor. Şuanda da piyasada dolaşan 26 milyar ADA olduğu, en maksimum ulaşacağı miktar ise 45 milyar olacağı biliniyor. 

CARDANO COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ

TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanış
Ocak 16, 20180.7806210.7806210.4799440.626493
Ocak 15, 20180.7957610.8845060.7774130.778587
Ocak 14, 20180.8819610.8819610.7495140.802262
Ocak 13, 20180.9174100.9693250.8364860.884124
Ocak 12, 20180.6957690.9322690.6599670.897508
Ocak 11, 20180.7915220.7915220.5725000.688412
Ocak 10, 20180.8158720.8162520.6768350.793121
Ocak 09, 20180.8981850.9194360.7961770.814743
Etiketler: Serbest
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