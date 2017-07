Cara Delevingne: Luc benim hayalimdi

◊ Başarılı yönetmen Luc Besson’un uzun yıllar üzerinde çalıştığı projesi “Valerian and the City of a Thousand Planets” (Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu) gösterime girdi. Siz nasıl dahil oldunuz projeye?

- Cara Delevingne: 2 yıl önce ajansımdan aradılar. Gerçi her gün konuşuyoruz ama bu farklı bir telefondu. “Luc Besson seninle tanışmak istiyor” dediler. Luc Besson, filmlerini izleyerek büyüdüğüm, hatta okulda bitirme tezimi o ve filmleri hakkında yazdığım bir yönetmen. Onunla tanışmak, aynı masada oturmak bile benim için çok özel bir deneyim olacakken filminde oynayacaktım. Kahvaltı için buluştuk. Ben heyecanlandığım zaman çok konuşurum. 10 dakikada tüm hayat hikayemi anlattım ona. Sonra Luc filmini anlattı. Dediğiniz gibi çok uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir projeymiş. Öyle tutkuyla anlattı ki, hayatımda başka hiçbir projenin parçası olmayı bu kadar istememiştim. O buluşmadan sonra tek amacım Luc’a oyuncu olarak kendimi ispatlamak oldu...



◊ Filmde görsel efektler çok yoğun şekilde kullanılmış. Böylesi bol efektli bir filmde karakteri nasıl oluşturuyorsunuz?

- Şimdiye kadar çok fazla bilimkurgu filmi senaryosu okudum. Bazılarını anlamakta zorluk çektiğim de oldu. Ama “Valerian”ı okuduğumda nasıl bir şey olacağı kafamda canlandı. Tabii Luc’un filmlerini ve efektleri nasıl kullandığını çok iyi bilmem de bir fikir oluşturmamda etkili oldu...



◊ Luc Besson’la çalışırken sizi en çok şaşırtan ne oldu?

- Luc’ta senaryonun yanı sıra bütün karakterlerin, filmde gördüğünüz ya da görmediğiniz tüm sahnelerin, kısacası filmin her anının çizili olduğu bir dosya vardı. Hatta setteki odalarımızda da her yer resimlerle doluydu. Ben hayatımda film yapmak isteyen hiç kimseyi bu kadar hazırlanmış görmemiştim. Luc için nasıl bir dünyanın içine girdiğimizi hissetmemiz hayati önem taşıyordu. Bu da bana oldukça ilginç geldi.







RIHANNA ELEŞTİRİYE ÇOK AÇIK BİRİ



◊ Modellikle başlayan kariyeriniz, oyunculukla devam ediyor. Aynı zamanda müzisyensiniz, davul ve gitar çalıyorsunuz, kaydettiğiniz albümler var. Filmdeki rol arkadaşınız Rihanna da dünya çapında bir popstar. Nasıldı onunla çalışmak?

- Rihanna’yla 5-6 yıl önce tanışmıştık. Victoria’s Secret şovunda modellik yaptığım dönemdi ve arkadaş olduk. Çekimler boyunca da bunun şakasını yapıp durduk; tanıştığımızda ben model o müzisyenken, şimdi bir sinema filminde rol arkadaşıyız diye. İkimize de şaşırtıcı geldi bu durum. Rihanna’yla çalışmak çok özeldi gerçekten. Onu hayranlıkla izledim, çünkü hem çok yetenekli hem de hiç kimsenin bilmediği kadar eleştiriye açık biri. Umarım daha çok film yapar.



◊ Ünlü modeller ve şarkıcılardan oluşan büyük bir arkadaş grubunuz var. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorsunuz değil mi?

- Evet! Ben arkadaşlarım, sevdiğim, güvendiğim insanlar etrafımda yokken yapayalnızım. Onlarsız bir hiçim. Profesyonel olarak yaptığım işler dışında bu dünyada en zevk aldığım şey dinlemek. Arkadaşlarımın problemlerini dinlemek, onlara tavsiyelerde bulunmak... Oyuncu ya da müzisyen olmasaydım yapmak istediğim iş terapist olmaktı. İnsanlar çok ilginç varlıklar, onları keşfetmeyi seviyorum. Benim gibi biri için oyuncu olmak çok büyük bir şans, çünkü oynadığım her rolde farklı dünyalara dalabiliyorum.



Dane DeHaan, Rihanna, Cara Delevingne ve Luc Besson “Valerian and the City of a Thousand Planets”in Hollywood galasında basına birlikte poz verdi.





TARANTİNO BANA YÖNETMENLİĞİ DENEMEM İÇİN İLHAM VERİYOR



◊ Hayranı olduğunuz oyunculara, yönetmenlere mektup yazdığınız duydum. Doğru mu bu?

- Doğru, yazıyorum. Çalışmayı çok istediğim birkaç yönetmen var, oyuncu seçmelerine katıldım hatta. Onlardan biri Luc’tu, onunla çalışma hayalim gerçekleşti. Bir diğer isim de Quentin Tarantino. Tarantino ayrıca bana yönetmenliği denemem için de ilham veriyor, umarım onunla da çalışma fırsatım olur. Sofia Coppola da hayranlıkla izlediğim bir diğer yönetmen.



◊ Sosyal konularda cesurca konuşuyorsunuz. Geçenlerde toplumunuzun cinsel konularda hâlâ eski kafalı olduğunu söylediniz. Neden böyle düşünüyorsunuz?

- Dinsel ayrılıklar, ırkçılık, politik sorunlar... Liste nerede sona eriyor? Bu kadar çok sorun varken bir de gençlerin kimlikleriyle ilgili kendilerini açıklamak zorunda olmaları canımı sıkıyor. Herkes istediği gibi yaşayabilmeli. Kimsenin iznine ihtiyaç olmadan. Büyüdükleri yere, okulda öğretmenlerine ya da ailelerine karşı sorumlu oldukları için kendilerini sınırlandırıp aslında olmadıkları biri gibi davranmak zorunda kalmalarını anlamıyorum.

KENDİMİ 14 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU GİBİ HİSSETTİM

◊ Bir süre önce siz de kısa saçlılar kulübüne girdiniz...

Cara Delevingne: Vaov, çok cool bir kulüp! Daha özgür hissettirdi kendimi. Saçlarım uzunken kısa saça pek sıcak bakmazdım. Eğer bu film olmasaydı yine kestiremezdim. İyi ki oldu ve ben de kısa saçın avantajlarını yaşayabildim. Bakımı çok kolaymış. Gerçi ilk başlarda kendimi 14 yaşında bir erkek çocuğu gibi hissettim ama o da kötü bir şey değil... (Gülüyor)

50 yıldır bu filmi çekmek istiyordum

◊ 10 yaşından beri yapmak istediğiniz film nihayet gösterime girdi. Nasıl hissediyorsunuz?

Luc Besson: Evet, neredeyse 50 yıldır hayalini kurduğum bir proje bu. Biliyorsunuz çizgi romandan uyarladığım bir film. Çocukluğumun çizgi romanıydı “Valerian”. Aslına uygun kalmak ama aynı zamanda bugünkü sinemaseverlerin izlemekten zevk alacağı, bana özgü bir film yapmak istedim. İkisini bir şekilde orta noktada buluşturdum. Mutlu ve heyecanlıyım.



◊ Filmin üzerinde çok uzun yıllardır çalışıyorsunuz, daha önce çekmenizin önündeki en büyük engel neydi?

- Oh! Filmi izledin mi? Sadece birkaç milyonluk zorluk vardı. (Gülüyor)



◊ Bütçesi 180 milyon dolar değil mi?

- Evet... Ayrıca böyle bir filmi çekmek için yıllarca hazırlanmak gerekiyor, yoksa kolayca dağılırsın. Nedenlerinden hangi birini anlatsam ki, liste çok uzun. O yüzden hiç başlamayayım...







TÜM DÜNYADAN 15 KİŞİ SEÇTİM 3 YIL BOYUNCA ÇİZİM YAPTILAR



◊ Peki o zaman Luc Besson’un meşhur efektlerinden bahsedelim. Sizi tanıyan herkes, görsel efektlere düşkünlüğünüzden bahsediyor. Bu yeni filminiz de tam bir görsel efekt şovu. Biraz anlatır mısınız, nasıl çalıştınız efektler üzerinde?

- Evet, öyle galiba... Efektler... Bu filmde her zamankinden biraz daha farklı yaklaştım efektlere. Efekt yapacak kişileri bulmak için dünyadaki tüm dizayn okullarına mektup yolladım.

Bir bilimkurgu filmi yapacağımı söyledim ama adını ve senaryoyu vermedim. Katılmak isteyenlerden uzay gemisi, uzaylı ve dünya çizimlerini bana yollamalarını istedim. 2 bin çizim geldi. İçlerinden 15 kişiyi seçtim.

İlk yıl 5 kişiyi işe aldım, birbirleriyle tanışmadan, film hakkında hiçbir şey bilmeden çalıştılar. Filmle ilgili konuştukları tek kişi bendim. Haftada bir hepsini tek tek Skype’tan arayıp yaptıklarına bakıyordum ama hiçbir yorum yapmıyordum.

1 yılın sonunda elimde 6 bin çizim vardı. Bu çocuklardan sonra diğer çocukları işe aldım, aynı şeyleri onlarla tekrarladım. Üçüncü yıl hepsini bir araya koydum ve birlikte çalışmalarını istedim. Ondan sonra hangilerini filmde kullanıp hangilerini kullanmayacağıma karar verdim.



◊ Gerçekten farklı bir yaklaşım. Bir filmin yapım aşamasıyla ilgili duyduğum en programlı çalışmalardan biri. Bu arada filmi babanıza ithaf ettiniz, biraz anlatır mısınız bu konuyla ilgili hislerinizi?

- Bu benim hâlâ hassas olduğum bir konu. Babam, 10 yaşındayken tanıştırdı beni Valerian ile. Hayatı boyunca bana tek bir kitap bile almadı ama Allah bilir kaç tane çizgi roman verdi. (Gülüyor) Ben filmin hazırlık aşamasındayken, çekimlere başlamadan kısa bir süre önce vefat etti. Çok isterdim izleyebilmesini. O yüzden filmimi ona adadım. Belki diğer taraftan izler, kim bilir. Umarım 3D izliyordur. (Gülüyor)