Capcom Pro Tour 2017 detayları açıklandı

Bu yıl ki organizasyona 600 bin dolar harcayacağını duyuran Capcom (geçen seneye göre 100 bin dolar daha fazla) turnuva yapısını ve niteliklerini de oldukça kolaylaştırdı.

Capcom Kupası için dünya sıralamasında yer alan ilk 30 seçilirken puanlama sistemi de kendi içinde değişiklik gösterecek. Örneğin, Evolution Championship Series'in en üst 256 oyuncusu puan kazanacak. Ayrıca Capcom Kupası'ndan önce Last Chance Qualifier'ın galibi ve 2016 yılında Capcom Cup unvanını kazanan Team Liquid'in Du "NuckleDu" Dang'ı için ekstra kontenjanlar olacak.

Bölgesel Sıralama mücadeleleri Nisan ile Eylül ayları arasında gerçekleşecek.