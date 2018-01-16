Çantasıyla çektirdiği fotoğraf mahkemede delil oldu



Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy hastane çıkışında yaptığı basın açıklamasında Lerzan Mutlu için, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti. Bu açıklamanın ardından Mutlu, Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu ve Bülent Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÇANTASIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına taraflar katılmadı. Duruşmada söz alan Bülent Ersoy’un avukatı tehdit suçunun oluşmadığını belirterek, Ersoy ile Lerzan Mutlu’nun birkaç gün önce tesadüfen bir yerde karşılaştıklarını, Mutlu’nun Bülent Ersoy’un çantası ile hatıra fotoğrafı çektirdiğini, hatta haberlerde de “Can ciğer bir görüntü sergilemişlerdir” diye haber olduğunu söyledi. Lerzan Mutlu’nun avukatı ise beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme, taraf avukatlarına esasa dair beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.