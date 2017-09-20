Çantanın sahibi de polis de çok mutlu

BERLİN’de bindiği metroda çanta bulan Iraklı mülteci 14 yaşındaki lise öğrencisi kız, açmadan eve götürdü. Annesiyle açtıkları çantada 14 bin euro çıktı. Paraya dokunmaya anne-kız, çantayı karakola teslim etti. Karakol görevlileri, daha önce içi para dolu çantasını kaybettiğini polise bildiren 78 yaşındaki kadına haber verdi. Yaşlı kadın da gelip parasını karakoldan teslim aldı. Berlin polisi yaşananları sosyal medya hesabından anlattı ve “Çantanın sahibi çok mutlu ve biz de bulana teşekkür ediyoruz” sözleriyle durumu özetledi.

YASAYA GÖRE ÖDÜL ZORUNLU

Almanya'daki yasalara göre parasını kaybedenler, bulunması halinde, 25 euro ve para miktarının yüzde 3’üncü bulana ödemek zorunda. Ancak kayıp para kamuya ait taşıma araçlarında bulunursa ödül yarı yarıya düşüyor.