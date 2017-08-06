Çantanın içinde kaçırılan İngiliz model yaşadığı dehşeti anlattı

Film çekimi yapma vaadiyle geçen ay İtalya'nın Milano kentine getirilen ve bir hafta boyunca alıkonulan 20 yaşındaki İngiliz model Chloe Ayling, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı; "Siyah eldivenli biri arkamdan yanaştı ve bir elini boynuma diğerini ağzıma koydu. Yaklaşan ikinci bir kişi sağ ön kolumdan iğne yaptı. Birkaç saniye içinde şuurumu kaybetmişim. Uyandığımda pembe gömlek ve çorap giyiyordum. Ayak ve el bileklerim kelepçeli ağzımda yapışkan bir bantla bir otomobilin bagajında olduğumu fark ettim. Bir çantanın içindeydim ve sadece küçük bir delikten nefes alabiliyordum.

Olayın ardından İngiltere'ye geri dönen Chloe Ayling, yaşadıkları sırasında hayatını kaybetmekten çok korktuğunu anlattı. "Korkunç bir deneyim yaşadım, her saniye her dakika korkuyu yaşadım" dedi.

İtalyan yetkililere müteşekkür olduğunu söyleyen model, "4 hafta sonra evime geldim kafamı toplamak için zamana ihtiyacım var" diye konuştu.

Genç modeli kaçıranlar, yakınlarından 300 bin dolar fidye isteyerek aksi halde internette "açık artırmayla satma" tehdidinde bulunmuştu.



İtalyan polisi tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da çekim bahanesiyle Milano'ya gelmesi sağlanan İngiliz model buluşma yerine gittiğinde bayıltılarak kaçırılmıştı.

Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına koyulan genç model 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürülmüştü.

Burada bir hafta boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklenmişti. Kendilerini "Black Death" (kara ölüm) grubu olarak tanıtan çete üyeleri, modellik yapan kadının menajeriyle bağlantı kurararak 300 bin dolar fidye istedi ve aksi halde internette "açık artırmaya çıkaracakları" tehdidinde bulunmuştu.



Polisin açıklamasına göre bir haftanın sonunda çete üyelerinden biri, çocuk sahibi olduğunu öğrenince bunun çetenin kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle serbest bırakmıştı.