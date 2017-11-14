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    Çantadan tarihi eser çıktı

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 22:25 | Son Güncelleme:

    ANKARA Mamak’ta bir sitede tarihi eser pazarlığı yapılacağı bilgisini alan Ankara Emniyeti evi takibe aldı.

    Bir süre sonra Cihan C.’ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler, M.Ö 4 bin ile 3 bin yıllarına ait Terracotta heykel, avlanmak amacıyla kullanılan balta, taşınabilir heykeller, Helenistik ve Roma dönemine ait hükümdarların ve Yunan mitolojisinde tanrıların tasvir edildiği sikkeler başta olmak üzere toplamda 135 tarihi eser ele geçirdi.

    Ev sahibi Cihan C. ile tarihi eserler için pazarlık yaptıkları belirlenen İbrahim Y., Hüseyin G. ve Abdülmuhtalip O. gözaltına alındı. Polis evde aramalarını sürdürürken karşı dairede oturan bir kadın, ziline basılarak bir çanta bırakıldığını, bomba olabileceği gerekçesi ile korkup çantayı apartman koridoruna koyduğunu anlattı. Çantada da tarihi eserler bulundu.

    Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı , gazetehaberleri
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