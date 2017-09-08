Çanta çetesi

Bu kişiler, daha sonra aynı yöntemle Üçlerbey Mahallesi'nde bulunan bir marketten de 450 liralık ürün çaldı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları polise haber verdi.



Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Moğolistanlı 1'i kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkolleri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı ise alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta sayesinde çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği anlaşıldı.



Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.