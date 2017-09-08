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    Çanta çetesi

    DHA
    08.09.2017 - 22:50 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 22:51

    MOĞOLİSTAN uyruklu 4 kişi, 1 Eylül’de Sivas’ta alışveriş merkezinde bulunan bir mağazadan özel düzenekli çanta ile 13 bin liralık kıyafet çaldı.

    Bu kişiler, daha sonra aynı yöntemle Üçlerbey Mahallesi'nde bulunan bir marketten de 450 liralık ürün çaldı. Durumu fark eden iş yeri çalışanları polise haber verdi.

    Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Moğolistanlı 1'i kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkolleri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı ise alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta sayesinde çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği anlaşıldı.

    Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

    Etiketler: hırsızlık , Sivas , gazetehaberleri
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