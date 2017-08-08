Canon'dan manzara fotoğrafçılığı için ipuçları

Kaliteli lense yatırım yapın

Manzara fotoğrafçılığı tutkunlarına her zaman RAW formatında çekim yapmalarını öneren Canon, rüzgardan etkilenmemek için sağlam bir tripod kullanmanın da gerekliliğine dikkat çekiyor. Elde çekim yapılırken lensin IS (Image Stabilization) özelliğini açmanın en doğru seçenek olduğunu vurgulayan Canon, IS’in uzun pozlama yapıldığı zamanlarda ise kapatılmasının doğru bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Daha keskin fotoğraflar için ‘’Mirror Lockup’’ (Ayna Kilitleme) özelliğini kullanmanın çekeceğiniz fotoğraflar üzerinde muazzam etkilerini göreceksiniz. Kumanda kullanımının yanı sıra odak istifleme ve hiperfokal netleme tekniklerini de öğrenmenin manzara fotoğrafı meraklılarına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Canon, kaliteli lense yatırım yapmanın, aynı kompozisyonu farklı açılar ve odak uzunlukları ile çekmenin ve sahadayken kişisel güvenliği asla elden bırakmamak gerektiğine de dikkat çekiyor.

Gerekli ekipmanlar nelerdir?

‘’Fotoğraf Makinesi’’, ‘’Lens’’ ve ‘’Diğer Ekipmanlar’’ olmak üzere, 3 kategoride inceleniyor.



1- Fotoğraf Makinesi

Sadece otomatik modda çekim yapmayan, yani pozlamanın üç temel bileşeni olan ‘’Diyafram’’, ‘’Perde Hızı’’ ve ‘’ISO’’ değerlerinin kontrolünün kullanıcıda olduğu tüm makineler, manzara fotoğrafçılığı için idealdir. Canon, yeni başlayanlar için Canon EOS 200D ya da 750D, tutkunlar için Canon EOS 80D ya da 6D Mark II, ileri seviye ve profesyoneller için ise Canon EOS 5D Mark 4 ya da EOS 5DS/r modellerini öneriyor.



2- Lens

Manzara fotoğrafçılığında en çok tercih edilen lens grubu, geniş açılı lenslerdir. Ancak kompozisyona göre değişmekle birlikte, zum lensler de kullanılabilir. Canon 16-35mm, 24-105mm ve 70-200mm lensler, genel kullanıma uygun lensler arasında yer alıyor.

Canon, fotoğraf kalitesini yükseltmek için, Canon’un L (Luxury) serisi lenslerinin kullanılmasını tavsiye ediyor.



3- Diğer Ekipmanlar

Manzara fotoğrafçılığı için gerekli olan diğer ekipmanlar arasında ise tripod, uzaktan kumanda, ND Filtreler, dereceli ND filtreler, polarize Filtreler ve akıllı telefon uygulamaları yer alıyor.

Başarılı sonuçlar nasıl elde edilir?

1- Işık



Altın saatleri yakalayın

‘Işık’, fotoğraf çekebilmek için hayati öneme sahiptir. Çünkü ışık yok ise, fotoğraf da yok demektir. Işığın gün ortasındaki gibi bol olması da, etkili manzara fotoğrafları için pek bir anlam ifade etmeyebilir. İlgi çekici manzara fotoğrafları elde edebilmek için, ışığın bol değil, kaliteli olduğu zaman dilimlerini seçmek, fotoğraflarınızı daha güzel kılar.

En çok tercih edilen çekim saatlerinden biri; ‘’Altın Saatler’’ adı verilen zaman dilimidir. Güneşin doğarken ve batarken yaydığı ışık yumuşaktır ve sıcak tonlara sahiptir. Işığın kalitesi, manzara fotoğrafçılığı için üst seviyededir.



Şehir fotoğrafı için ‘mavi saatler’

Altın saatlerin bitiminden hemen sonra, ‘’Mavi Saatler’’ başlar. Bu zaman diliminde ise, güneş artık batmış olduğu için, sıcak tonlar yerini soğuk tonlara bırakır. Şehir ışıklarıyla nefis bir renk kontrastı oluşturması sebebiyle, özellikle şehir manzaraları için ideal bir zaman dilimidir.

Kapalı havada çekim

Kapalı havalarda manzara fotoğrafı çekilemeyeceğine dair yanlış bir genel kanı olmasına rağmen, en dramatik siyah-beyaz manzara fotoğrafları kapalı havalarda çekiliyor. Ayrıca kapalı bir havanın ardından, güneş gün batımına doğru o sihirli ışıklarını bulutların arasından sızdırmaya başladıysa, portföyüzün en dramatik ve en muhteşem manzara fotoğraflarını çekebilirsiniz.



2- Kompozisyon

Bazı istisnaları dışında; manzara fotoğraflarında genelde 1/3 kuralına bağlı kalmalısınız. Ayrıca ufuk çizgisinin düz olmasına dikkat ederek izleyicinin ilgisini fotoğrafın içerisine çekecek kılavuz çizgiler bulmaya çalışabilir ve derinlik duygusu yaratmak için de ön plana ilgi çekici nesneler yerleştirebilirsiniz. Kompozisyonu mümkün olduğu kadar sadeleştirmek, konuya katkısı olmayacak nesneleri kadraj dışında bırakmak fotoğrafın kalitesini arttırır. Fotoğraf makinesi, klasik bir alışkanlık olan göz yüksekliğinde tutmak yerine, bazen biraz daha alçak seviyede tutmak kompozisyon üzerinde büyük farklılık yaratmanıza neden olur.



3- Netleme

Manzara fotoğrafçılığında doğru netleme yaparak keskin fotoğraf elde edilebilir. Netlemeyi çekim esnasındaki şartlar ve tercihe göre, manüel ya da otomatik olarak yapabiliriz.

Eğer manuel netleme yapıyorsanız; fotoğraf makinenizin canlı izleme modunu açmalı, ekranda sahneye %100 oranında dijital yakınlaşma yapmalı ve maksimum keskinlik elde edilene kadar netleme halkasını yavaşça sağa ve sola çevirebilirsiniz.

Eğer otomatik netleme tercih ediyorsanız; bu durumda hassas bir netleme yapabilmek için, makinenizin netleme ayarlarından ‘’Tek Noktalı AF’’ modunu seçmek en doğru tercih olacaktır.

Genelde manzara fotoğraflarının, en yakından en uzak mesafeye kadar her yerin netlikalanı içerisinde kalması ve baştan sona keskin olması beklenir. Ancak yeni başlayan fotoğrafçıların bu konuyla ilgili en çok yaşadığı sorun, kendilerine yakın mesafedeki bir objeye netleme yaptıkları zaman arka kısımların bulanık çıkması, ya da tam tersi; uzak bir yere netleme yaptıkları zaman yakındaki objelerin bulanık çıkmasıdır. Bu sorunu aşmak için, Canon şu pratik yöntemi öneriyor: Vizörden baktığınız sahneyi hayali olarak 3 eşit yatay çizgi ile bölün. Sonra bu çizgilerin en altındakine netleme yapabilirsiniz. Eğer fotoğraf makinenize aşırı yakın bir obje yok ise, bu yöntem sayesinde %90 oranında başarı elde edecek ve baştan sona keskinliği kolayca yakalamış olacaksınız.

Ancak makinenize çok yakın mesafede bir ön plan objesi varsa, bu durumda ‘’Hiperfokal Netleme’’ ya da ‘’Odak İstifleme’’ tekniklerinden birini kullanmak gerekecektir.



4- Pozlama

İdeal pozlanmış fotoğraf; tıpkı gözümüzün algıladığı gibi, gölge alanların aşırı karanlıkta kalmadığı ve parlak alanların patlamadığı fotoğraftır. Ancak gökyüzünün bembeyaz ya da yeryüzünün kapkaranlık çıktığı fotoğraflara denk geliyor. Bunun sebebi ise, günümüz sensör teknolojisi ile; yüksek kontrastlı sahnelerin tüm tonal verilerini (yani en karanlık ve en parlak bölge arasında kalan tüm tonları) tek bir pozlama ile kaydetmenin neredeyse imkansız olmasıdır. Bu yüzden, dinamik aralığı geniş olan bu tip sahnelerde makinenizin ‘’Bracketing’’ özelliğini açarak, artı ve eksi pozlanmış ek çekimler yapabilirsiniz. Böylece, çektiğiniz farklı tonal değerlere sahip bu kareleri bilgisayarda düzenleme aşamasında birleştirebilir, ışığı rahatlıkla dengeleyebilirsiniz.

Geniş dinamik aralık problemine bir diğer çözüm ise, ‘’Dereceli ND Filtre’’ kullanılması. Bu türdeki filtrelerin yoğun olan bölümünü gökyüzüne denk getirerek, gökyüzü-yeryüzü arasındaki ışık şiddetini dengelemek mümkün.



5- Fotoğraf düzenleme

Çekim aşaması kadar, fotoğrafları düzenlenme aşaması da oldukça önemlidir. Düzenleme yapmak için Canon’un DPP (Digital Photo Professional) yazılımını kullanabileceğiniz gibi, Adobe’nin fotoğrafçılar için geliştirdiği Lightroom ve Photoshop gibi üçüncü parti yazılımları da tercih edebilirsiniz. Bu yazılımlar sayesinde fotoğrafların beyaz dengesi, pozlama, renk, kontrast ve keskinlik gibi ayarlarını hassas bir şekilde yapabilir, ayrıca sanatsal bakış açınızı ve kişisel stilinizi yansıtacak düzenlemeler de daha ekleyerek izleyiciye görsel bir ziyafet sunabilirsiniz.