Canon yeni oyuncaklarını Brandnews'17'de ortaya çıkardı

Etkinlik öncesi konuşan Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Yavuz Bahadıroğlu şunları söyledi: “Canon artık kendisini sadece fotoğraf alanında değil; görüntüleme, yaratıcı çözümler, düzenleme, yedekleme ve baskı konularında da en profesyonel çözümleyici olarak görüyor. Yani fotoğrafın tüm süreci Canon’un dünyası demek. Canon Inc olarak globalde bu yıl 29.5 milyar dolarlık net satış rakamına ulaştık. Dünya genelinde ise satışlarımızın yüzde 8’ini AR-GE’ye ayırıyoruz. Başarımızın sırrı da buradan geliyor.”

Canon, EOS 200D ve EOS M100 ürünlerini ilk olarak Brandnews’da ziyaretçilerine yakından deneyimleme imkanı sundu. Bu yıl tasarlanan EOS 200D, dünyanın en hafif DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyor. 3 inç boyutunda 180 derece dönebilen EOS M100 ise dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor.





4K görüntü kalitesi sunan LCOS Projeksiyon Cihazı 4K501ST de Brandnews’ın ilgi odağı olan bir başka ürün oldu. Katılımcılar Brandnews’daki CreativePark alanında Canon yazıcılarından çıktı alarak yapılmış olan maketleri inceleyip özel bir platformda 180 derece fotoğraf çekiminde kendi dünyalarını yansıtma fırsatı buldular.

Canon EMEA’nın 60. Yılı olması nedeniyle 1960’lı yılların kostümlerini giymiş olan modeller de davetlilerin ilgisini çekti. Projektör ürün grubunda, 4K projektörü deneyimleme fırsatı bulan misafirler, Pro-IG ürün grubunda ise, modellerin profesyonel video çekimlerini yaptılar. Böylece Brandnewskatılımcıları hem teknolojinin hayata getirdiği eğlence ve konforu deneyimlediler, hem de Canon EMEA’nın 60. Yılını kutlama fırsatını yakaladılar.